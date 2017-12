Concerto Gospel al Palacultura il 28 per ricordare le vittime del 1908

Anche Messina, come le piu’ importanti città italiane, potrà vivere la magica atmosfera del Natale attraverso un concerto Gospel di altissima qualità. Voci vibranti, colori, suoni, ritmo, battito di mani, è questo il concerto proposto in un crescendo di misticismo e religiosità.

I quindici artisti sul palco proporranno veri e propri inni alla felicità ed alla vita e si potra apprezzare, la grande statura vocale del leader Vincent Bohanan che ha collezionato innumerevoli riconoscimenti e partecipazioni in tutto il mondo.

L'universo sonoro di questo talentuoso e navigato artista Newyorchese racchiude tutte le scorribande e collaborazioni artistiche con i migliori artisti Gospel della scena Americana tanto da costruire nell'arco di una decina d'anni una personalità musicale tanto policroma quanto inconfondibile sviluppando le sue credenziali in una lunga lista di successi. Ad impreziosire i suoi Live Set è il suo magnifico coro i Sound of Victory, ottimi artisti dell’Area Metropolitana Newyorchese e precisamente tra Brooklyn ed il Bronx, attentamente selezionati per versatilità e talento ed il risultato è una sorta di viaggio musicale dai risvolti talvolta inaspettati.

Africa, Groove Soul per le fonti dei brani che ha scelto, con un approccio più innovativo e più attento alle provenienze, concentrandosi da un lato sulle tradizioni del Continente Nero, dall'altro sul vasto patrimonio GOSPEL AFRO AMERICANO più moderno.

I punti salienti su lato artistico di Vincent Bohanan & SOV sono la partecipazione e registrazione nell’ultimo lavoro discografico di Ce Ce Winans (multi-grammy gospel artist), partecipazione come coro di Mariah Carey e per essere il coro di Mr. Hezekiah Walker . Le sue recenti hanno entusiasmato il pubblico presente con i trascinanti set dove l'impetuosa voce ha sopraffatto l'intera corale. Le partecipazioni nei tour con Fred Hammond, Yolanda Adams, Ricky Dillard, Marvin Sapp e non ultimo Jesse Dixon, tutti Artisti Stellar Award del grande Gospel Americano , gli hanno attribuito il doveroso riconoscimento che oggi è patrimonio della intera comunità Gospel degli Stati Uniti. Vincent Bohanan riesce a coniugare le grandi potenzialità del suo Coro con le pregevoli doti dei suoi solisti (tra cui spicca la sua impareggiabile Voce) e da questa magnifica sinergia nascono brani del grande repertorio traditional innestato da arrangiamenti più contemporanei. Una performance con una forte carica spirituale tipica Gospel Live di altissimo livello.

Un’occasione unica per vivere attraverso il Gospel l’atmosfera del Natale.

L’evento, che rientra tra le manifestazioni per organizzare il tremendo terremoto del 1908 è organizzato in collaborazione con il Comitato Cittadino “cento messinesi per Messina 2mila8”, coordinata dal prof. Piero Chillè,

I biglietti possono essere acquistati in tutti i punti vendita Box Office e Ticketone