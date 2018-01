Messina, nel 2017 sono aumentati i reati di mafia e inquinamento

Malgrado i risultati delle maxi operazioni antimafia, la criminalità organizzata ha ancora la presa salda sul territorio di Messina. E' questo il dato più allarmante che emerge dai dati sull'andamento dei reati, diffusi all'apertura dell'anno giudiziario dal presidente della Corte d'Appello Michele Galluccio.

I reati di mafia - ha spiegato il presidente tabelle alla mano - sono aumentati del 12% lo scorso anno. I reati di inquinamento sono aumentati di ben il 15%.

Continuano ad aumentare quelli contro le donne, cresciuti nel 2017. Un anno fa il presidene Galluccio aveva segnalato lo stesso proeccupante aumento rispetto ai 12 mesi precedenti.

Specchio della crisi economica, aumentano i reati di bancarotta fraudolenta e usura, così come aumentano i procedimenti come decreti ingiuntivi e sfratti per morosità.

La sicurezza dei cittadini sembra invece aumentare, almeno nei confronti della micro criminalità: nel 2017 sono state commesse meno rapine, meno furti e meno danneggiamenti rispetto all'anno prima.