Azienda del settore Automotive cerca consulente da inserire in organico

Nota azienda settore Automotive ricerca consulente vendita con esperienza da inserire nel proprio organico .

Il settore Automotive è, oggi più che mai, un mercato altamente complesso e concorrenziale, in cui soprattutto negli ultimi anni ha assunto un ruolo di fondamentale importanza la figura del cliente, sempre più esigente e attento ai minimi dettagli. Per supportare tutto il processo di business, partendo dall'acquisizione di un potenziale cliente alla gestione di tutto ciò che concerne il post-vendita, è diventato essenziale migliorare le attività tipiche delle concessionarie, ottimizzando le vendite, aumentando la produttività e ponendo particolare attenzione al momento di chiusura delle trattative ; padroneggiare tutte le informazioni tecniche e commerciali che permettono di formulare l'offerta più performante, efficace e adeguata alle richieste del cliente, diventa oggi indispensabile.

I candidati ideali sono persone motivate e competenti, con esperienza nel settore, da inserire nel mercato delle autovetture, evidenziando le caratteristiche principali delle autovetture, per aumentare notorietà e valori associati al marchio e ai modelli

La ricerca verte su candidati che abbiano spiccate attitudini commerciali, con esperienza nel settore, dinamismo, disponibilità a lavorare per obiettivi e capacità di lavorare in team

Inviare candidatura a curriculumautome@gmail.com