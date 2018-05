Antonio Currò e Clelia Marano negli organismi nazionali di Unione Inquilini

È finito ieri domenica il XV congresso nazionale dell’Unione Inquilini, che ha visto la partecipazione di 110 delegati provenienti dalle sedi di tutta Italia. Il congresso si è svolto in concomitanza del cinquantesimo anno di vita dell’organizzazione.

Constatato che il disagio abitativo è in aumento all’interno del paese, secondo il congresso serve un’azione politica che vada nell’incremento dell’offerta di alloggi sociali, privilegiando il potenziamento dell’edilizia residenziale pubblica.

Nell’ultimo giorno dei lavori congressuale si è proceduto al rinnovo degli organismi dirigenti del sindacato, che ha visto la riconferma di Massimo Pasquini (Unione Inquilini Roma) come Segretario Nazionale e l’elezione di una segreteria ampia, rappresentativa anche delle sedi emergenti. A tal proposito sono stati eletti ben due membri della Federazione di Messina: Antonio Currò e Clelia Marano, eletti rispettivamente in segreteria nazionale e Presidente Nazionale della Commissione di Garanzia. Si tratta di un riconoscimento importante per Messina e per il lavoro svolto in questi anni. Tutto questo darà ulteriore slancio ad una realtà sempre più in crescita.