Fast Confsal scrive a Di Maio e Salvini: “Messina 16esima Autorità Portuale"

“Un impegno concreto, fattivo e determinante per il mantenimento dell’Autorità portuale di Messina, accorpata con la riforma del precedente Governo, a Gioia Tauro”. Lo chiede ai vice premier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, la Fast Confsal Sicilia, che in questi anni ha coinvolto la cittadinanza sul tema con una petizione arrivata a più di 10mila sottoscrizioni. “Siamo certi – dice il segretario sindacale Nino Di Mento - che il nuovo Governo non vorrà privarsi, come purtroppo accaduto con i predecessori, del contributo che viene dal territorio, caratterizzato da un pensiero indipendente, privo di legami ideologici e da un insieme di valori su cui fonda il credo comune e lo spirito identitario che hanno dimostrato le migliaia di persone che hanno voluto sottoscrivere la nostra proposta”.