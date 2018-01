Sicilia Futura Giovani: "Isola sul viale San Martino, pure nella parte bassa"

"I consiglieri comunali si adoperino per un'isola pedonale permanente adatta alle esigenze del territorio". Lo dicono i giovani di Sicilia Futura, rammaricati per il parere negativo al prelievo della delibera. Quella delibera, che sarebbe possibile emendare in sede di discussione, prevede un'isola pedonale in via dei Mille. I giovani di Sicilia Futura, invece, dopo aver discusso varie ipotesi, hanno "deciso di evidenziare due zone chiave, la cui pedonalizzazione ne consentirebbe la rivalorizzazione sia dal punto di vista economico che dal punto di vista culturale e sociale: - L’area del #VialeSanMartino, da Piazza Cairoli fino all'incrocio con la Via S. Cecilia, che se venisse inclusa nell’isola pedonale attuale di Via dei Mille restituirebbe vita e centralità ad una via da sempre troppo importante per Messina. - L’area di #ViaVittorioEmanueIe, dall’Agenzia delle Dogane al Viale Boccetta, che se fosse resa pedonale consentirebbe di riconsegnare a Messina l’affaccio a mare e la palazzata, dei quali attualmente la città è stata del tutto privata, aumentando notevolmente l’attrattività per il traffico crocieristico. La nostra “#Vision” per la concreta valorizzazione del territorio prevede, quindi, un'isola pedonale più ampia, per l’area commerciale, che includa parte del Viale San Martino, e lo sviluppo di una ulteriore isola pedonale nella Via Vittorio Emanuele II, che permetta una maggiore fruizione per i cittadini dello spazio della cosiddetta “passeggiata a mare”, caratteristica ovviamente indispensabile per tutte le città che si sviluppano sulla costa".