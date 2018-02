Taormina. Vico Cleone in perenne dissesto, l'altro volto del Centro storico

TAORMINA. Pavimentazione dissestata, mattonelle in frantumi, rattoppi che rischiano di trasformarsi in trappola. Vico Cleone, pieno centro storico di Taormina. Benvenuti nella Capitale siciliana del turismo. Siamo nel cuore della città, poco distanti da un ristorante lungo la parallela alla discesa che conduce al Banco di Sicilia. I residenti hanno più volte segnalato l’incresciosa situazione, ma non è cambiato nulla: “Siamo in queste condizioni dal lontano settembre del 2017 – spiegano - forse anche prima. Nemmeno la potenza del G7 è riuscita a fare il miracolo. Qualcuno vuole provarci a risolvere questa situazione?”. C’è indignazione. “Fra pochi mesi si andrà a votare – fanno notare i cittadini – ma i voti devono pur guadagnarseli…”.