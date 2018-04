Approccio innovativo sul trattamento dei pazienti iperinsulinemici

C’è una relazione tra l’attività motoria e l’alterazione del metabolismo glicidico? Qual è il trattamento più efficace? Esiste un nuovo metodo di valutazione della lordosi lombare con l’utilizzo di moderni software? Questi interrogativi sono oggetto di ricerche scientifiche su cui si confronteranno alcuni professionisti della materia in un incontro che si svolgerà lunedì 23 aprile alle ore all’hotel Royal di Messina.

Tema del dibattito: “Approccio innovativo sulla valutazione della colonna lombosacrale e sul trattamento dei pazienti iperinsulinemici”.

Ad organizzarlo il Centro Medico New Delta i cui medici sigleranno un protocollo d’intesa sulle ricerche scientifiche con il Dottor José Antonio Vega Álvarez, professore di Anatomia ed Embriologia Umana del Dipartimento di Morfologia e Biologia cellulare dell'Università spagnola di Oviedo.

Dopo la sigla della convenzione seguirà la presentazione di due ricerche scientifiche da parte del prof. Giuseppe Gambardella, specialista in Neurochirurgia e direttore sanitario del Centro Medico New Delta di Pizzo e Messina e dal dott. Roland Herberg, specialista in Medicina dello Sport.

Gli argomenti delle ricerche sarannno presentati dalle dott.sse Alessia Bagalà e Sarah Patamia, Fisioterapiste del Centro New Delta.