Appuntamento con la musica dal Vivo al Teatro dei 3 Mestieri

Venerdì 30 Marzo alle ore 21.00 si esibiranno le Glorius Vocal Quartet formate da Agnese Carrubba (voce/pianoforte/percussioni), Federica D’Andrea (voce), Cecilia Foti (voce) e Mariachiara Millimaggi (voce/pianoforte/percussioni).

Il progetto delle Glorius Vocal 4et, creato dalle stesse componenti, consta di un repertorio arrangiato dalle stesse quattro musiciste, con armonizzazioni originali per le 4 voci femminili e spazia dagli StandardJazz come Stolen moments, My favourite things… agli ever-green.

La caratteristica è la sonorità tutta al femminile che crea un impasto vocale ed uno stile unici, non altro che il risultato della diversa formazione musicale ed esperienza artistica poliedrica di ogni membro del gruppo.

Il concerto è strutturato con brani accompagnati al pianoforte, suonato alternativamente da Mariachiara Millimaggi e Agnese Carrubba, nonché principali arrangiatrici del gruppo e con brani cantati a cappella, dalle sole voci. Le cantanti tutte si avvalgono anche di piccole percussioni, oltre all’uso di Djembé, Darbuka e Cajòn, e dell’inusuale tecnica della Body Percussion.

Importante la prenotazione: 090.622505 - info@teatrodei3mestieri.it - www.teatrodei3mestieri.it