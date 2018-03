L’Arci, le sfide dei prossime 4 anni: domenica il congresso

Agire contro le paure per liberarsene: cultura, democrazia, diritti, combattere le diseguaglianze.

L’Arci, le sfide dei prossime 4 anni: autonomia, libere per una cultura femminista, innovazione sociale per davvero, crescere insieme per cambiare.

Si è aperta la stagione congressuale dell’ARCI che si concluderà con il Congresso Nazionale dal 7 al 10 giugno 2018.

Il Circolo Arci Thomas Sankara terrà il suo congresso domenica 25 marzo alle ore 10:00 presso la sede operativa in Via Campo delle Vettovaglie, snc Messina

Dalle ore 12:00 - alle ore 14:00 si terrà un' assemblea pubblica con istituzioni, realtà del terzo settore, società civile



In ragione della vocazione comune e delle radici antifasciste che hanno contraddistinto e continuano a contraddistinguere la comune lotta antirazzista dei nostri circoli, abbiamo il piacere di invitare la vostra organizzazione a prendere parte all'Assemblea in seno al Congresso alle ore 12:00.