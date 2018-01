"Arcobaleno solidale", una spesa per le famiglie bisognose della città

Si è svolta l'iniziativa "Arcobaleno Solidale... insieme per le famiglie", promossa dal gruppo Padre nostro... Padre di tutti, Misolida onlus, ed il gruppo M.A.S.C.I. Comunità Messina 1"Il Faro". Una Raccolta Alimentare al Simply del viale San Martino e di viale Regina Elena, zona San Licandro, per aiutare alcune famiglie bisognose di questa città. Da anni queste associazioni si impegnano in questa attività di assistenza e, com'è noto purtroppo, le fasce di povertà sono in costante aumento. Quest'anno, grazie alla generosità dei tanti messinesi che nel fare la spesa si sono ricordati dei meno fortunati di loro, si è potuto raccogliere anche più dell'anno scorso. Per questo la rete di associazioni, a nome delle famiglie che si potranno aiutare, vuole ringraziare i tanti cittadini, che pur subissati da tante richieste di associazioni e con le difficoltà economiche che, purtroppo, coinvolgono tutti, oggi hanno voluto aiutare secondo le loro disponibilità i meno fortunati, con vari generi alimentari e tanto altro, in un grande spirito di condivisione come auspicato da Papa Francesco.