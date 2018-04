10mila firme per la 16esima Authority. Fast Confsal sprona i candidati sindaci

Il sindacato Fast Confsal esprime apprezzamento per la presentazione del Disegno di Legge sulla 16esima Autorità Portuale, da parte della deputata nazionale Matilde Siracusano. "Ne abbiamo fatto una lotta sociale - spiega il segretario Nino Di Mento - coinvolgendo su questo tema l'intera città attraverso un lavoro svolto sul territorio in modo costante e capillare, facendo conoscere l'enorme importanza di questo ente "cancellato" indebitamente dal precedente governo, andando nelle piazze, nei mercati, nei rioni. La nostra petizione, portata avanti in sinergia con l'Ugl dallo scorso 2 agosto, è arrivata alle 10mila firme in favore dell'Autorità Portuale di Sistema dell'Area Integrata dello Stretto, poiché coerentemente abbiamo da sempre sostenuto che lo Stretto di Messina, centro del Mediterraneo, debba necessariamente avere riconosciuto il proprio valore strategico e politico al fine di sviluppare infrastrutture e mobilità all'avanguardia".

Di Mento invita tutti i candidati a sindaco "ad assumere posizioni ufficiali programmatiche, coinvolgendo tutte le forze politiche, al fine di sostenere con forza e determinazione tutte quelle azioni che mirino alla difesa e allo sviluppo del nostro territorio, per il raggiungimento dell'obbiettivo che è quello di non farci scippare un altro Ente come l'Autorità Portuale".