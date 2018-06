La festa per il 204esimo anniversario della fondazione dei carabinieri. FOTO

Il comandante interregionale Luigi Robusto, i comandanti delle legioni Calabria, Vincenzo Paticchio, e Sicilia, Riccardo Galletta, i familiari dei carabinieri “vittime del dovere”, le vedove e gli orfani assistiti dall’Onaomac, le associazioni combattentistiche e d’arma della provincia e l’associazione nazionale carabinieri di messina con il relativo labaro.

Ecco i protagonisti del 204esimo anniversario della fondazione dell’arma dei carabinieri, festeggiato presso la caserma Bonsignore, sede del comando interregionale Culqualber.

Il reparto di formazione comprendeva: la fanfara del 12° reggimento carabinieri “Sicilia”; la bandiere di guerra del 12° reggimento carabinieri “Sicilia” e del 14° battaglione carabinieri “Calabria” e la bandiera d’istituto della scuola allievi carabinieri di Reggio Calabria; tre compagnie di formazione, costituite da allievi carabinieri della scuola di Reggio Calabria, comandanti di stazione, appuntati e carabinieri del comando interregionale, unità degli squadroni eliportati carabinieri cacciatori “Sicilia” e “Xalabria”, del 12° reggimento carabinieri “Sicilia”, del comando regione forestale carabinieri “Xalabria”, delle aliquote di primo intervento, del reparto investigazioni scientifiche, carabinieri di quartiere, del nucleo carabinieri della brigata meccanizzata “Aosta”, delle motovedette e del subacquei di Messina.

Dopo la lettura del messaggio del presidente della repubblica e dell’ordine del giorno del comandante generale dell’arma dei carabinieri, ha preso la parola il comandante interregionale Luigi Robusto che ha tracciato, tra l’altro, il bilancio dell’attività svolta da tutti i reparti dell’arma che operano in Sicilia ed in Calabria.

Significativi sono stati alcuni momenti della cerimonia. Il tronco di un albero con il quale è stato celebrato il Natale 2017, è tornato a vivere per sostenere la bandiera italiana, sorretta dal canto degli studenti del liceo classico “La Farina”, protagonisti della cerimonia con alcuni componimenti scritti, letti prima del discorso ufficiale del comandante per tratteggiare la figura del carabiniere, cosi’ com’è visto in queste terre. E poi, sempre come espressione del loro sentire, opere pittoriche degli allievi del liceo artistico “Basile”, nate sul campo dove erano stati posizionati dei cavalletti da pittore, per “ritrarre” le loro, le nostre emozioni.

Apprezzata l’esibizione finale della 1^ compagnia di formazione della scuola allievi carabinieri di Reggio Calabria con manovre sincronizzate di ordine chiuso, che ha reso gli onori al comandante interregionale a conclusione della cerimonia.

Ad allietare, ancor più, la festa i musicanti della fanfara dell’arma che, “rotte le righe” e fuori dal pentagramma ufficiale, hanno intonato con un “friscaletto” canzoni popolari per accompagnare le danze di giovanissimi in costume caratteristico di Sicilia e Calabria.