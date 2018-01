Armando Hyerace segretario del circolo territoriale n. 4 del Pd

Domenica scorsa, presso il Circolo PD “Libertà”, si è tenuto il Congresso per l'elezione del Segretario e del coordinamento di circolo territoriale n. 4 della città di Messina.

E’stato eletto Segretario all’unanimità Armando Hyerace.

Fanno parte del Direttivo: Andrea Carbone, Francesco Capria, Emanuele Morabito, Simone Di Cesare, Lucia Tarro Celi, Domenico Mazza, Antonio Cugno, Liliana Modica, Giovanni Pino, Piero David, Filippo Cangemi e Natale Iannello.

A termine della votazione il Segretario ha dichiarato: “Ringrazio iscritti e simpatizzanti che mi hanno sostenuto con fiducia e quanti hanno mediato per una candidatura unitaria, sintesi delle varie sensibilità politiche che costituiscono l’elemento caratterizzante del PD. Dopo le note vicende e i due lunghi anni di commissariamento, il PD di Messina si struttura stabilmente, istituendo i circoli territoriali – uno per ogni quartiere – per i quali tutti dobbiamo impegnarci perché diventino luoghi deputati al confronto ed alla elaborazione di proposte politiche per il nostro territorio. Rinnovo, quindi, con passione l’impegno per la (ri)costruzione del Partito Democratico messinese e cercheremo, assieme al gruppo che mi coadiuverà, di portare al suo interno nuovo ossigeno e nuove vitalità, anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, garantendo il rispetto delle regole, massima partecipazione ed inclusività. Lavoreremo, inoltre, affinché la selezione della classe dirigente e dei rappresentanti istituzionali avvenga attraverso una valutazione sulla capacità delle persone, sulle loro idee e sul loro impegno effettivo nel Partito e nella società civile”.

Nel corso della discussione post elezione, sono stati affrontati alcuni problemi che interessano il

territorio su cui il segretario e il direttivo si sono impegnati ad elaborare proposte.