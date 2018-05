462 migranti a Messina. Tra loro un sudanese che era stato espulso dall'Italia

E’ arrivato nella mattinata di ieri a bordo della nave Sea Watch 3 insieme ad altre 461 persone. Dagli accertamenti effettuati dai poliziotti impegnati nelle operazioni di sbarco a seguito del consueto fotosegnalamento, è emerso che era destinatario di un decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera emesso dal Prefetto d’Imperia. Era stato imbarcato, per tale ragione, su un vettore aereo destinato a Khartoum con ordine di non fare rientro in Italia se non trascorsi 5 anni.

Contravvenendo a queste prescrizioni, Suliman Yossif Mohammad, maggiorenne, come accertato da esame radiografico del polso, aveva tentato nuovamente di fare ingresso nel nostro territorio. La Squadra Mobile della Questura di Messina, pertanto, lo ha arrestato e portato nelle camere di sicurezza in attesa di giudizio per direttissima.