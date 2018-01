In arrivo l'App del cittadino e del turista: informazioni utili su Messina

L'assessorato all'innovazione tecnologica sta definendo una app che sarà in distribuzione gratuita tra poche settimane, che conterrà informazioni e dati utili ai cittadini messinesi e ai turisti.

L'app prevede anche la possibilità di raccogliere le notizie pubblicate dalle varie testate. Chi è interessato a far confluire gratuitamente e in modalità automatica, le proprie notizie all'interno dell'app può contattare la società DATANET (è in CC nel presente messaggio) partner tecnologico per la realizzazione dell'app.