Rometta, torna la rassegna teatrale "Saro Costantino". Al via le iscrizioni

Immancabile l'appuntamento romettese con la rassegna teatrale "Saro Costantino" che giunge ormai alla sua terza incarnazione. L'evento, che mira a riunire le più virtuose compagnie artistiche presenti sul territorio, si svolgerà quest'estate nel mese di luglio e interesserà le sezioni di Rometta Marea e Rometta Centro.

Già aperte le adesioni per quanti volessero partecipare. Sarà possibile presentare le richieste presso gli uffici comunali entro e non oltre il 31 marzo. Solo cinque le compagnie che potranno aggiudicarsi la partecipazione alla rassegna, gli spettacoli presentati saranno poi valutati con particolare attenzione all'abilità drammaturgica e con un occhio di riguardo ai testi in siciliano.

Saro Costantino, a cui è dedicato non solo il premio teatrale ma anche l’intera manifestazione, nasce a Rometta l’1 Gennaio 1940 ed è conosciuto per le sue capacità artistiche e poetiche in tutto il territorio nazionale. Con un’instancabile passione per il teatro e per l’arte può vantare collaborazioni con personaggi del calibro di Nino Frassica, Jean Sorel, Gino Nicolosi, Walter Manfrè, Miko Magistro, Sebastiano Lo Monaco e Massimo Mollica. Ha preso parte anche a numerose esperienze cinematografiche come “Ragazzo di Calabria” e “Il Capo dei Capi”.

Salvatore Di Trapani