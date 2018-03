Campionati “Azzurri d'Italia”. Per l'Oriental Styles bottino di podi

Fine settimana positivo per le scuole di arti maziali peloritane. L’atleta Maimone Elisabetta della Oriental Styles del Maestro Carmelo Romano , che si presentava in diverse discipline di gara riesce a portare a casa ben 5 primi posti ed un secondo posto Argento.

L'oro, per la giovane atleta, è arrivato dalle specialità Semi Contact, Kata Mani Nude Tradizionali Giapponesi, Kata Interstili Mani Nude, Kata con Armi Kobudo Tradizionale e Difesa Personale mentre la Maimone è risultata argento nella disciplina Kata Con Armi Stili Duri. Da sottolineaere che per il primo posto nella Difesa Personale, causa assenza dei suoi compagni di team , l’Atleta Maimone Elisabetta si è avvalsa della collaborazione di due ragazzi del team Dragon Fire ( Cantello Danilo e Ando Andrea ) che con breve tempo di allenamento pre gara sono riusciti a raggiungere quella sintonia tale da andare sul podio più alto.



Per il team “Oriental Styles” del maestro Romano Carmelo, Presidente Nazionale ella WFKSU Italia e Direttore Tecnico della Nazionale della Federazione WFKSU Italia (World Federation Kenpo Styles United), Federazione Mondiale di Kenpo Karate e stili diversi di arti marziali e sport da combattimento, gli impegni istituzionali e federali sono tanti sempre volti alla promozione sportiva, e formazione. Prossimo impegno federale nell’ ottica della formazione lo stage del 07 e 08 Aprile presso il pala Mili, due giorni pieni dove tanti sono i maestri che si alterneranno sul tatami.



La partecipazione alle competizioni invece riprende con il prossimo impegno in Calabria il 22 Aprile con in programma la seconda tappa WFKSU IKC (Worl Federation Kenpo Styles United Kobudo) dei campionati Italiani. A maggio gli atleti saranno impegnati a Palermo per la terza tappa WFKSU WUMA mentre a Giugno a Roma per disputare le finali.