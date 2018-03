Campionati "Azzurri d'Italia". Ottimi i risultati della "Dragon Fire"

Nel fine settimana appena trascorso ottimi i risultati portati a casa dagli atleti peloritani della "Dragon Fire" del maestro Domenico Tempini presenti alla rassegna Azzurri d'Italia", kermesse di arti marziali andata di scena presso il Palafunivia “Cardella” di Erice e valida per il Campionato Nazionale WMKF di Arti Marziali & KickBoxing.

Ottima prova per Natoli Alexander, oro nel Semi Contact e terzo nella specialità Kick Light. Sempre nella Kick Light terzo posto per Ignazio Caruso mentre Frasca Silvia e Soraci Andrea sono risultati secondi nella Semi Contact e terzi nella Kick Light così come Andrea Andò e Danilo Cantello.

Gulletta Federico Karol si è classificato terzo nel Semi Contact e quarto nel Kick Light mentre Sambataro Fabrizio, in entrambe le specialità, ha registrato due quarti posti. Giada Tempini è argento sia nel Semi Contact che nella Kick Light mentre Aurora Tempini si è classificata prima nel Semi Contact combattendo contro un'atleta più grande di lei.

Cantello Martina è risultata seconda nella specialità Semi Contact e oro nella Kick Light mentre Greco Claudio è argento nel semi contact e bronzo nel kick light. Per Mazza Alessandro ecco due secondi posti in entrambe le specialità al contrario del compagno di squadra De Francescol Sanri che nel Semi Contact si è classificato primo e terzo nel kick light.

Per il team del maestro Tempini, coach della delegazione della Nazionale della Federazione Mondiale WFKSU (World Federation Kenpo Styles United), Federazione Mondiale di Kenpo Karate e stili diversi di arti marziali e sport da combattimento, responsabile nazionale arbitri settore kickboxing e del team peloritano "Dragon Fire", è tempo di vacanza.



A metà aprile la "Dragon Fire" tornerà sui ring sui tatami poichè in Calabria vi è in programma la seconda tappa WFKSU IKC (Worl Federation Kenpo Styles United Kobudo) dei campionati Italiani. A maggio i giovani ragazzi saranno impegnati a Palermo per la terza tappa WFKSU WUMA mentre a giuno volranno a Roma per dispurtare le finali.