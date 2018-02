Campionato Italiano unificato WFKSU/WUMA. Ottimi risultati per la Dragon Fire

E’ stato il PalaMili, nello scorso fine settimana, ad ospitare le gare valide per la prima tappa del Campionato Italiano WFKSU/WUMA unificato. Alla manifestazione, parecchie le palestre provenienti dalla Sicilia e dalla vicina Calabria e che si son date battaglia nelle varie discipline quali Semi Contact, Light Contact, Low Kick Light e persino incontri di contatto pieno nella disciplina del K1.

Presenti anche parecchi atleti di Karate che hanno deliziato il pubblico con le loro forme di Katà (un esercizio individuale o a squadre che rappresenta un combattimento reale contro più avversari immaginari).

Spazio all’interno della manifestazione anche ai bambini, che hanno potuto mettersi in gioco attraverso incontri demo, raccogliendo l’applauso di pubblico e maestri i quali, a fine gara, si sono complimentati con le giovani leve per lo spettacolo offerto.

La palestra “Dragon Fire “del maestro Domenico Tempini ha raccolto diversi podi, confermando quindi il duro lavoro dei propri atleti che reduci dal mondiale in Toscana e dall'europeo a Trapani non hanno per niente la voglia di fermarsi. Stesso discorso anche per il Maestro Romano della palestra ”Oriental Styles.

Adesso il prossimo appuntamento nazionale ufficiale è previsto per il 25 di febbraio in Calabria per la seconda tappa del campionato italiano mentre la terza e ultima prova si svolgerà a Palermo nel mese di maggio.

A giugno, per coloro che in queste prove avranno totalizzato più punti il circuito di combattimenti si chiuderà nel mese di giugno a Roma.