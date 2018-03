Il Ground Pressure Team Messina protagonista al Tirreno Open

Numeri in crescita, grazie alla partecipazione di numerose società, quelli fatti registrare dal Tirreno Open di Jiu Jitsu andato di scena nel fine settimana a Barcellona presso il "Palaberti". Anche il Ground Pressure Team Messina ha portato a casa importanti risultati.

Giuseppe Signorino, alla sua prima esperienza di gara, vince con un netto 6-0 e conquista l'oro nella cat.master -70 Kg riservata a coloro che indossano il kimono (GI). Danilo Soraci, anche lui sul gradino più alto del podio nella categoria -76 riservata ai GI, grazie ad uno strangolamento dal bavero che gli è valsa la sottomissione due minuti dopo l'avvio del match.

Titti Battaglia, nonostante gli impegni lavorativi e il poco allenamento, si conferma la bestia nera di categoria in Sicilia, essendo ancora imbattuta. Ha vinto l'oro in entrambe le forme di comabttimento, sia con che senza kimono.

Daniele Vasile è salito anche lui sul gradino più alto del podio nella categoria Ultra heavy (ultra pesanti). Per quanto concere gli altri atleti: Oro nella forma GI per Antonio Lisciotto, Argento nella forma GI Ciccio Lombardo, Argento forma NOGI per Igor Minissale, secondo anche nella forma GI.

Peccato per la gara GI di Ciccio Lombardo e Luciano Barrilà che hanno perso di misura le proprie lotte. Antonio Lisciotto, decano del team e arbitro della manifestazione, ha perso nella gara riservate alle cinture blu nella categoria master -82 kg.

In generale, quindi, una manifestazione quella del Tirreno Open che si attesta sempre più sul territorio come gara di riferimento per il Brazilian Jiu Jitsuù.