Il Ground Pressure Team Messna chiude la stagione con l'Open di Firenze

Ancora risultati da incorniciare per il Ground Pressure Team Messina la cui stagione stagione termina con importanti piazamenti. A Firenze infatti, nel corso dell'Italian Open UIJJ/IBJJF tenutosi come di consueto al Mandela Forum, il team peloritano che si occupa di discipline come il Brazilian Jiu Jitsu, Grappling e MMA ha ottenuto quattro ori e un argento.

Titti Battaglia, atleta pluridecorata, vince un doppio oro, sa nella categoria GI (con kimono) sia im quella NOGI (senza kimono) riservata alla categoria Master 2, Kg 58). Pur partecipando in una categoria di peso superiore a quella di appartenenza, non ha lasciato un solo punto alle proprie avversarie, alcune delle quali molto più esperte e navigate. Questa volta la programmazione e la preparazione specifica di gara e l'assenza di infortuni e malanni hanno dato pienamente i frutti sperati. L'atleta infatti ha dominato tutte le sue lotte dall'inizio alla fine conquistando numerosi punti.

Francesca Lucia, nonostante gli onerosi impegni professionali quale avvocato, è riesciuta a completare la preparazione ed il calo peso. Decide dunque di competere nella categoria Master 1 ,classe non sua, non essendoci classi di età superiori. Nonostante i pronostici, riesce a vincere prima la semifinale sul filo del rasoio ed infine porta a casa la finale con un netto 7-0 raggiunto, dopo un estenuante lotta in piedi, e poi nella fase a terra attraverso passaggi di guardia e posizioni dominanti.



Filippo Pulitano invece , si presentava a questi campionati Italiani con qualche aspettativa, dovendo difendere il titolo già vinto l'anno scorso. In finale secca, proietta, ribalta, passa il suo avversario fino a raggiungere la schiena del suo avversario per poi finalizzarlo per sottomissione tramite mata leao (presa al collo), una delle classiche prese di sottomissione del Jiu Jitsu brasiliano utilizzate moltissimo nelle MMA e nel Submission Grappling. Alla fine quindi è oro nella categoria Master 4 Supermassimi.



Antonio Lisciotto, decano del tam, è stato fermato il sabato al primo incontro nel NOGI. Disputa invece, nella giornata di domenica una impeccabile e tecnicissima semifinale in categoria GI e perde per una 'distrazione' costata carissima in finale.



La stagione appena chiusasi quindi, ha visto il Ground Pressure Team Messina mietere numerosi successi in terra isolana e sul resto d'Italia, a riprova del proficuo percorso intrapreso finora e segnale di ottimismo per le sfide future del prossimo anno.