Il "Tribe Jiu Jitsu Giardini Naxos" domina al Tirreno Open Championship

130 atleti tra bambini,adolescenti,adulti e master e per la prima gara ufficiale in Sicilia tra cinture nere,disputatasi tra i Professori Gianfranco Delli Paoli e Giuseppe Rodelli. Sono questi i dati ufficiali del Tirreno Open Championship, manifestazione di Jiu Jitsu andarta di scena al "Palaberti" di Barcellona e che ha visto dominare anche il "Tribe Jiu Jitsu Giardini Naxos"del maestro Salvatore Romano, anche presidente dell'"Arashi Team ASD", scuola di arti marziali e sport da combattimento.

Alla manifestazione tirrenica il Tribe Jiu Jitsu Giardini Naxos si è presentato a ranghi ridotti a causa di alcuni infortuni ma, nonostante ciò, è andata a podi ben cinque volte. Per quanto concerne la categoria Kids cinture bianche maschili e femminli, primo posto per Federico Caruso, terzo gradino del podio per Saija Francesco e secondo posto per Caruso Maria cintura bianca.

Ramona Punzo invece, ha ottenuto l'oro nella categoria -53.5kg riservata ai GI (portatori di kimono) cintura bianca. Andrea Castorina, nonostante i problemi di forma, è salito sul secondo gradino del podio nella categoria Blu -79.50kg riservata ai No GI (cioè coloro non portatori del kimono).

Il maestro Romano, a fine giornata, ha voluto fare un paluso agli avbversari, che con grande rispetto e tenacia hanno combattuto alla pari degli atleti peloritani. Da domani nuovamente allenamento in palestra in attesa di competizioni che possano vedere protagonista il Tribe Jiu Jitsu Giardini Naxos.