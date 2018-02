"Weekend of Wrestling". Presente anche "K.King."

Nel fine settimana in Francia, mela città di Douai, si terrà il "Weekend of Wrestling", organizzato dalla promotion locale "Catch As Catch Cou".

All'evento vi prenderà parte anche il peloritano Giuseppe Campagna in arte "K.King.". Per l'occasione sfiderà il transalpino "Stan Coreg". Lo stesso Campagna, nella giornata di lunedì prenderà parte, sempre in Francia, ad una battle royal a 18 uomini.

Si tratta di un match particolare dove gli atleti, che entreranno sul ring sulla distanza di un minuto l'uno dall'altro, per essere eliminati dovranno essere gettati a terra con un lancio oltre la terza corda.

In questo ultimo match "K.. King."sarà affiancato da una star, "Tom La Ruffa", ex wrestler WWE e TNA.