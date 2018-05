L'assessore Armao: Gli emendamenti di De Luca hanno parere favorevole del governo

Il vice presidente del governo regionale Gaetano Armao, va a supporto degli emendamenti presentati da Cateno De Luca in merito a 125 milioni di euro destinati al territorio messinese e che hanno ricevuto parere favorevole del governo.

Armao ha anche spiegato che: "Anche la ragioneria generale ha espresso il proprio parere positivo perché riguardano risorse liberate da riprogrammare con ordinarie procedure che disciplinano i rapporti Stato Regione e nell'arco di pochi mesi saranno trasferiti al comune di Messina". Gli emendamenti presentati dal candidato sindaco Cateno De Luca riguardano l'area ex Sanderson, la creazione dell'Agenzia comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina, gli interventi nell'ambito della programmazione regionale unitaria per l'approvvigionamento idrico della città, sui fondi del Piano di Azione e Coesione 2014/2020.

Cateno De Luca ha dichiarato: "Ringrazio il Governo Regionale e l'assessore Gaetano Armao per la sensibilità dimostrata in occasione dell'esame ed approvazione di questi importanti provvedimenti che la città di Messina ha atteso invano per troppo tempo e che sono diventati finalmente realtà nel complessivo intento dell'ultima legge di stabilità regionale quale autentico esempio di politica esercitata nel concreto interesse del territorio"