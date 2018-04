L'assessore Razza al Forum giovani con Bramanti al Vittorio Emanuele

Cambio di location per l'evento di sabato. Sarà l’Assessore Regionale alla Sanità Ruggero Razza, che è il più giovane esponente della giunta Musumeci, ad aprire i lavori del Forum Giovani, il gruppo permanente voluto dal candidato sindaco Dino Bramanti per individuare priorità e idee dei ragazzi messinesi da inserire nel programma elettorale con l’obiettivo di predisporre progetti volti ad intercettare risorse a Bruxelles, Roma, Palermo per il rilancio di Messina.



L’evento si terrà sabato 14 aprile alle 10.00 nella Sala Sinopoli del Teatro Vittorio Emanuele (4° piano), alla presenza dei duecento giovani che hanno aderito al Forum e di quanti vorranno ancora dare il loro contributo di idee per Messina.

Subito dopo gli interventi dell’assessore Razza e del candidato sindaco Bramanti si definiranno i 4 gruppi relativi alle aree tematiche, in modo da poter definire il piano delle attività.