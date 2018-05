L’assessore regionale Tusa in visita al Museo Messina nel ‘900

L’assessore Regionale alla Cultura e all’Identità Siciliana Sebastiano Tusa, lunedì 28 maggio (ore 9:30), sarà a Messina al Museo Provinciale Messina nel ’900 di viale Boccetta Alto. L’assessore Tusa, con il direttore del Museo Angelo Caristi, visiterà il Bunker Antiaereo Cappellini riambientato agli anni dei bombardamenti del 1941-43 e oggi trasformato nel Museo che racconta Messina e il Novecento attraverso le attuali cinque mostre permanenti: “Percorso Storico – Didattico” foto documenti, giornali, musiche e suoni del XX secolo; “Le uniformi e le armi” dei Messinesi che parteciparono alle guerre del Novecento; la difesa dello Stretto di Messina “I forti Umbertini”; “La Grande Guerra” iconografie, documenti, foto e medaglie del Primo Conflitto Mondiale; “I Quattro Uffici Bunker delle Autorità” come erano nel triennio 1941-1943; “Messina: da Capitale della Sicilia a Citta Metropolitana”, descrizioni in un mosaico di immagini, per scoprire sfaccettature del passato di Messina. Nell'occasione della visita dell'Assessore, l’ingresso al Museo sarà libero. (foto Gds)