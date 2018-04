Rometta, si dimette il vice sindaco Laface: "Quattro anni pieni di risultati"

Giungono in mattinata le dimissioni ufficiali del vice sindaco di Rometta Giuseppe Laface. Con una dichiarazione, l'ormai ex amministratore del comune tirrenico, spiega di essere in procinto di intraprendere nuovi percorsi e si dice soddisfatto dei successi ottenuti nel corso dei 4 anni di guida al comune.

"Ho comunicato al sindaco le mie dimissioni da vice sindaco ed assessore del comune di Rometta, ringraziandolo per tutto quello che in questi anni mi ha consentito di fare per la mia comunità -ha dichiarato- Per quanto mi riguarda sono stati quattro anni particolarmente intensi, pieni di risultati amministrativi evidenti e di innegabili soddisfazioni umane, che hanno arricchito ed appesantito lo zaino che accompagna il mio cammino".

Un nuovo percorso, dunque, sul quale tuttavia Laface non ha voluto anticipare nulla.

"Mi fermo qui -ha aggiunto- incomincia un nuovo cammino ed ogni nuovo sentiero ha in sé innegabili rischi, ma anche sicure opportunità. Un ringraziamento particolare va alle donne ed agli uomini che hanno condiviso con noi questa esperienza politica ed amministrativa, perché abbiamo dimostrato insieme che un’altra Rometta era possibile e sono certo che in futuro sarà possibile fare ancora di più ed ancora di meglio. Con coraggio, umiltà, condivisione ed ampia partecipazione -ha concluso- la comunità potrà crescere ulteriormente e segnare altri prestigiosi traguardi".

Giuseppe Laface era stato eletto vice sindaco nel 2014 partecipando alla competizione elettorale con la lista "Vivi Rometta" a sostegno dell'attuale primo cittadino Nicola Merlino.

Salvatore Di Trapani