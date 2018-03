Assistenza agli studenti disabili, buone notizie dall'ANAC

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione, nell’adunanza dello scorso 7 marzo, ha emanato il parere, pervenuto successivamente alla Città Metropolitana, nel quale ha espresso la legittimità della procedura di gara relativa all'appalto pubblico del servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione per gli studenti con gravi disabilità psico-fisico-sensoriali che frequentano gli istituti superiori del territorio metropolitano, adottata dalla Città Metropolitana di Messina e ne ha dichiarato la conformità alla normativa di settore e all’orientamento consolidato dell'ANAC in relazione alla richiesta di fatturato globale e di fatturato per servizi analoghi nel triennio di valore pari all’importo del servizio per tre anni.

Il Dirigente della V Direzione, avv. Anna Maria Tripodo, ha incontrato nei giorni scorsi a Palazzo dei Leoni le Organizzazioni Sindacali e della Cooperazione, le Associazioni di settore e gli Istituti superiori del territorio metropolitano per rendere noti gli importanti contenuti del parere dell'ANAC, che, come si ricorderà, era stato richiesto lo scorso gennaio dal Commissario straordinario Francesca Calanna.

Sul quesito relativo alle rettifiche apportate al bando di gara, l'Autorità Nazionale Anti Corruzione non ha fornito riscontro ma, al riguardo, il Dirigente avv. Anna Maria Tripodo ha precisato che le modifiche apportate al bando ed al capitolato sono, con tutta evidenza, delle semplici precisazioni sul testo a seguito di refusi di stampa ed alla necessità di formulare il testo stesso in maniera più chiara.