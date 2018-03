L’ Associazione Italiana Fundraiser in Sicilia. Tra i relatori Letizia Bucalo

L’ Associazione Italiana Fundraiser approda in Sicilia, grazie al supporto di un gruppo territoriale operoso che promuove ed organizza un evento dedicato al Terzo Settore: "Fundraising e Comunicazione Sociale in Sicilia" ha lo scopo di fornire ai partecipanti conoscenze, strumenti, risorse utili per piccole e grandi organizzazioni non profit.

L'appuntamento è il 14 aprile presso l'Aula Magna Maurizio Vignola dell'Ospedale Cervello a Palermo, alle ore 9:30.

L'ingresso all'evento è GRATUITO - light lunch incluso - e per partecipare, basta inviare, entro il 7 aprile, una mail a gruppo.sicilia@assif.it, indicando nome, cognome ed ente di appartenenza. Può iscriversi anche chi ancora non lavora nel non profit ma semplicemente desidera saperne di più, comprendere, approfondire i temi della comunicazione sociale e del fundraising.

Quindi giornata aperta anche a volontari, studenti e curiosi.

Tra i relatori i referenti del gruppo territoriale ASSIF Sicilia, Letizia Bucalo - fundraiser e comunicatrice sociale, Responsabile comunicazione e raccolta fondi per il Centro Clinico NeMO SUD di Messina - e Sergio Mangano - fundraiser e Direttore comunicazione e raccolta fondi di Fondazione Piera Cutino Onlus di Palermo.

Presente per la prima volta in Sicilia anche il Presidente di ASSIF, Nicola Bedogni, Senior Fundraiser per la Fondazione Hospice M.T. Chiantore Seràgnoli Onlus e docente di eventi per il fundraising presso il master in Fundraising dell’Università di Bologna, sede di Forlì.

Differenti ed interessanti interventi - affrontati da relatori eccellenza nel loro settore - su crowdfunding, socia media management, eventi, brand awareness, bilancio sociale e tanto altro ancora.