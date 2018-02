Corruzione in atti giudiziari, 15 arresti. Tra loro il magistrato Longo

Due associazioni a delinquere dedite, rispettivamente, alla commissione di plurime frodi fiscali e a reati contro la pubblica amministrazione, anche attraverso la corruzione in atti giudiziari.

Le indagini, condotte dalle Procure di Roma e Messina, in coordinamento con quella di Milano, hanno preso le mosse da distinti input investigativi, convergendo sull’operatività dei due sodalizi criminali, consentendo la ricostruzione di ipotesi di bancarotta fraudolenta da parte di soggetti non riconducibili alla struttura delle organizzazioni.

I Comandi provinciali della Guardia di Finanza di Roma e Messina, in collaborazione con quello di Palermo, hanno arrestato 15 persone. Contestualmente, sono in corso di esecuzione perquisizioni locali nei confronti dei soggetti a vario titolo coinvolti nella vicenda.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha emesso ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Piero Amara (classe 69, carcere), Fabrizio Centofanti (classe 72, carcere), Giuseppe Calafiore (classe 79, domiciliari, attualmente all’estero), Ezio Bigotti (classe 64, domiciliari), Luciano Caruso (classe 40, domiciliari).

Respinta per assenza di ragioni cautelari, invece, la richiesta nei confronti dell'ex presidente di sezione del Consiglio di Stato, oggi in pensione, Riccardo Virgilio.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina ha emesso ordinanza di custodia cautelare anch'egli per Giuseppe Calafiore (carcere), Fabrizio Centofanti (domiciliari) e Piero Amara (carcere), e per altre dieci persone: Giancarlo Longo (classe 69, carcere), magistrato ex sostituto procuratore di Siracusa, Alessandro Ferraro (classe 71, carcere), Giuseppe Guastella (classe 45, domiciliari), Davide Venezia (classe 85, domiciliari), Mauro Verace (classe 57, domiciliari, Salvatore Maria Pace (classe 78, domiciliari), Gianluca De Micheli (classe 73), Vincenzo Naso (classe 44, domiciliari), Francesco "Corrado" Perricone (classe 63), Sebastiano Miano (classe 74, domiciliari).