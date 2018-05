Si alza il sipario su Campionati Assoluti di Società su pista

Si annuncia un weekend spettacolare e ricco di emozioni nel segno della “regina degli sport”, l’atletica. Appuntamento presso il campo scuola “Cappuccini” per la seconda prova regionale del Campionato di Società Assoluto su pista. L'evento, promosso ed organizzato dalla Polisportiva Europa del presidente Costantino Crisafulli, rappresenta un appuntamento importante per la città dello Stretto, sede, anche quest’anno, della prestigiosa kermesse sportiva, e per le società delle nove province siciliane, che schiereranno i migliori interpreti delle varie specialità.



La presentazioner si farà domani, alle ore 10.30 presso la Sala Ovale di Palazzo Zanca e ci aspetta una duie giorni dall’elevato tasso qualitativo che verrà impreziosito, inoltre, dalla presenza di diversi protagonisti di caratura nazionale, impegnati a portare preziosi punti ai loro club e a testare il proprio stato di forma.



Il via alle competizioni sarà dato alle ore 15.00 con la prova del martello donne, mentre domenica si inizierà a gareggiare alle 15 sempre con il martello, ma questa volta in pedana andranno gli uomini. In entrambi i pomeriggi, la riunione giuria e concorrenti è fissata alle 14.30. Testimonial d’eccezione è il saltatore milazzese Antonio Trio, campione italiano indoor del lungo e reduce dal quarto posto ottenuto al meeting internazionale di Savona.