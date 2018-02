Il Milazzese Trio oro nel salto in lungo. I complimenti del delegato CONI

7,88. È questa la misura fatta registrare dal milazzese Antonio Trio che ad Ancona, nel corso degli assoluti di atletica, è valso l'oro. Il 24enne portacolori del Cus Palermo ha così stabilito un nuovo primato personale.

L'ottima prestazione dell'atleta tirrenico non è passata inosservata. La delegazione del Coni Messina infatti, ha subito diramato una nota in cui si congratula con giovane per l'ottimo risultato conseguito,

" Questo straordinario risultato - afferma la delegazione del Coni Messina - è arrivato al termine di un cammino di crescita tecnica e umana dell'atleta che, partito fra mille difficoltà dal nostro territorio, ha, con pervicacia, raggiunto i massimi livelli nazionali con il trasferimento sempre nell'isola, a Palermo.

Esprimiamo, inoltre il nostro rammarico "sportivo", per la sfortuna che ha impedito ad un altro messinese, il velocista Nicholas Artuso, di poter esprimere tutto il proprio talento nella medesima manifestazione assoluta.

Entrambi, nella difficile disciplina dell'atletica leggera, rappresentano con i loro risultati e i loro sacrifici quotidiani, un vivido esempio per tutti gli atleti della nostra provincia".