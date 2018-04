Le Eolie si preparano per il 18esimo Giro Podistico

Scatterà il 2 settembre la 18esima edizione della kermesse podistica Giro delle Eolie. Si tratta di uno degli appuntamenti maggiormente attesi nel panorama nazionale. Quest’anno la manifestazione FIDAL, promossa dalla Polisportiva Europa Messina del presidente Costantino Crisafulli in sinergia con la Mediterranea Trekking, è in calendario in una settimana di piena estate che si concluderà l’8 settembre.

Sport e turismo ancora una volta si coniuga e per predisporre nel migliore dei modi l’evento, la macchina organizzativa è operativa da diversi mesi e si sta lavorando a ritmi sostenuti per proporre interessanti novità.

Il programma agonistico conferma le 5 tappe che interesseranno i comuni dii Vulcano, Lipari e Salina, mentre per quanto riguarda i percorsi saranno ufficializzati nel prossimo mese di maggio. Con particolare interesse si sta guardando, intanto, a marketing e comunicazione ed, oltre alla presenza in varie gare italiane, si punta ai social ed al web per raggiungere e, soprattutto, informare gli appassionati dell’opportunità di trascorrere indimenticabili giornate in luoghi fantastici dal punto di vista naturalistico.

Il messaggio non è diretto soltanto ai runner, ma pure ai loro accompagnatori e a coloro che vorranno godersi il “Giro” camminando per gustarsi con calma i panorami mozzafiato delle Eolie. La “passeggiata agonistica” rappresenta, infatti, uno degli indirizzi più attenzionati, visto il crescente sviluppo che questa salutare attività fisica sta avendo anche in Italia, così come da tempo all’estero. Non mancheranno, inoltre, i momenti di intrattenimento, la scoperta di tradizioni e storia e le degustazioni di prodotti tipici. In un’atmosfera vacanziera, grandi protagonisti saranno, quindi, il sole, il mare e l’amata corsa.