Al via ai "Cappuccini" il Campionato Regionale Assoluto su Pista

Al via alla “Cappuccini” le competizioni della 2a prova dei Campionati Regionali Assoluti di Atletica su pista. Le gare, organizzate dalla Polisportiva Europa, inizieranno questo pomeriggio alle ore 15 con la prova del martello donne, mentre domani si inizierà a gareggiare, sempre alle 15, con il martello uomini. Il tasso qualitativo è impreziosito da alcuni talenti di caratura nazionale, impegnati a portare punti ai loro club e a testare lo stato di forma.

Quasi 400 gli iscritti, tra i quali spiccano i nomi di: Martina Cusumano (Cus Palermo) nei 200 metri, Valentina Rubino (Cus Catania) nel lungo, Nicholas Artuso (Atletica Villafranca) nei 100 e nei 200, Stefano Ferrarotto (Atletica Villafranca) nei 200, Ala Zoghlami (Cus Palermo) negli 800 e nei 3000 siepi, Osama Zoghlami (Cus Palermo) nei 1500 e nei 5000, Wilson Marquez (Siracusatletica) nei 1500, Samuele Licata (Milone Siracusa) nei 400 ostacoli, Antonio Trio (Cus Palermo) nel giavellotto, Danilo D’Alessandro (Cus Palermo) nel peso ed Isidoro Mascali (Cus Palermo), anche lui nel peso.

Tutti i particolari relativi all’evento e la start-list sono stati resi noti nella giornata di ieri dal presidente della Polisportiva Europa Costantino Crisafulli nel corso della presentazione a Palazzo Zanca: “Questo CdS rappresenta un ulteriore riconoscimento alle realtà peloritane sia per la crescita del movimento nell’intera provincia che per la loro capacità di promuovere ed ospitare manifestazioni di rilievo al campo “Cappuccini”.



Hanno preso parte alla conferenza stampa l’assessore comunale allo Sport Sebastiano Pino ed il consigliere della FIDAL Messina Emanuele Torre, mentre non è potuto esserci il saltatore milazzese Antonio Trio, che, per un piccolo infortunio occorsogli al meeting internazionale di Savona, ha dovuto prolungare la permanenza in Liguria.