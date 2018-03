Si denuda davanti a una donna sul treno. Arrestato un 28enne di Patti

Era salita sul treno diretto a Messina per raggiungere il luogo di lavoro. Un uomo le si è seduto di fronte, l'ha fissata e si è spogliato, mostrandole i genitali. La donna, temendo violenze, è rimasta impietrita ma è riuscita a inviare un messaggio ad un'amica, che ha denunciato tutto alla Polizia ferroviaria. All'arrivo del treno, la Polfer ha arrestato un 28enne di Patti, che ha diversi precedenti, tra cui una denuncia per atti osceni. Sarà giudicato oggi con rito per direttissima.