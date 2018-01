A Monforte si costituisce un nuovo circolo del Partito Democratico

Con il congresso svoltosi l'8 gennaio si è costituito ufficialmente il Circolo del Partito Democratico di Monforte San Giorgio. I nuovi coordinatori saranno Carmelo Sframeli, Antonio Pinizzotto, Giusy Midili, Nino Giorgianni e Antonio Nastasi. Quest'ultimo sarà anche presidente, con funzioni di portavoce delle varie sensibilità interne al partito. Il primo confronto pubblico tra i tesserati, simpatizzanti e interessati alle vicende del PD e del centrosinistra è avvenuto martedi 23 gennaio presso i locali del centro diurno a Monforte Centro.

La prima iniziativa del circolo monfortese sarà la partecipazione alla manifestazione contro la realizzazione dell'inceneritore nella Valle del Mela, giorno 28 gennaio a Milazzo. Il circolo, oltre a schierarsi a fianco dei comitati e delle Amministrazioni Comunali nella lotta contro l'ecomostro, pone come propositi e soluzioni nuove “buone pratiche” da attivare in materia di riuso, riciclo e recupero dei rifiuti, ma anche di risparmio dei materiali, da proporre in direzione provinciale di partito e alle varie deputazioni regionali e nazionali.

Gli attivisti chiedono al Partito Democratico una netta e chiara posizione nei confronti della questione inceneritore e sulle soluzioni da porre alla questione rifiuti in Sicilia. Tra questi: l'utilizzo dei prodotti alla spina, una maggiore sensibilizzazione alla raccolta differenziata in provincia di Messina e la realizzazione di nuovi impianti dediti alla lavorazione delle frazioni secche e umide provenienti dalla RD; l'obiettivo è ottenere un minor consumo degli imballaggi in plastica e nuovi sistemi di compostaggio nelle comunità.

L'assemblea monfortese ha poi posto l'attenzione sulla tutela ambientale e la vigilanza del territorio, in particolar modo sulla frazione Marina e nell'area Irsap, luoghi e siti ormai noti per il deposito di rifiuti e la creazione di mini discariche. Nonostante gli interventi delle istituzioni locali, lnon è possibile monitorare costantemente i continui abbandoni di sacchetti e ingombranti in varie aree e negli argini dei torrenti presenti nel territorio. A tal proposito, si vuol stimolare l'intervento del Prefetto affinché avvengano maggiori controlli H24 e si attui un sistema efficiente di videosorveglianza che possa limitare e colpire i trasgressori.

A breve partiranno le giornate dedicate alla nuova campagna tesseramenti nelle tre frazioni di Monforte, specificatamente nel mese di febbraio: A Pellegrino il 17, a Monforte Centro il 18 ed a Monforte Marina il 24. Dopo la fase di tesseramento, il 25 Febbraio si svolgerà il Congresso di circolo, in cui verranno nominati il Segretario e l'esecutivo della Sezione.