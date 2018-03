Letojanni. Grazia Nalin eletta nel Consiglio nazionale Federalberghi extra

LETOJANNI. E’ stata costituita a Roma Federalberghi Extra, il sindacato nazionale che rappresenterà a livello nazionale e territoriale le attività ricettive extra-alberghiere. Scopo di tale organizzazione e’ quello di dare una voce univoca a tutte le attivita’ che esercitano ospitalita’ turistica, dai b&b alle case vacanze, rappresentandone le relative istanze. "Oggi il mondo extra-alberghiero - spiega Pierpaolo Biondi, presidente Federalberghi Riviera jonica Messina - rappresenta un settore molto importante per il turismo e per il nostro territorio, e con le nuove piattaforme innovative tenderà verso una sicura crescita. Per questo motivo Federalberghi Riviera Jonica Messina non poteva non aderire alla nuova organizzazione". Federalberghi Riviera Jonica Messina è tra i soci fondatori di Federalberghi Extra, ed al suo interno ha appositamente creato il Comitato Federalberghi Extra Riviera Jonica Messina, il cui rappresentante e’ Carmen Graziella Nalin.

Durante l’assemblea tenutasi a Roma, Nalin e’ stata eletta consigliere nazionale di Federalberghi Extra. Insieme al Presidente Pierpaolo Biondi, gia’ consigliere nazionale di Federalberghi, e Dario Leo, gia’ consigliere nazionale del Comitato giovani albergatori, contribuirà ad offrire sempre una maggiore rappresentatività di Federalberghi Riviera Jonica Messina a livello nazionale. Alla presidenza è stato eletto Marco Coppola, imprenditore molto innovativo dell’extraalberghiero operante nella citta’ di Roma. "Federalberghi Extra Riviera Jonica Messina - dice ancora Biondo - e’ aperta a tutte le attività ricettive (ostelli, affittacamere, residence, e così via) che si riconoscano nel codice etico della Federazione e che si impegnino a mantenere un comportamento rispettoso delle leggi, a tutela dei consumatori, dei lavoratori, delle imprese concorrenti e di tutta la collettività”.