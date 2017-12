BUON NATALE A CARLA, GIULIANA, ANDREA, MARIO ED #AQUELLICOMELORO, che non potranno essere a Messina per le feste, perché 400 euro per volare fino a Catania è troppo, soprattutto se pensi che con la stessa cifra fai Roma-Londra. Le tariffe aeree, ferroviarie, sono un salasso per quelle famiglie che fanno sacrifici immensi per dare un futuro ai loro figli. Così per #quellicomeloro sarà un Natale a metà.

BUON NATALE AI GENITORI DI CARLA, GIULIANA, ANDREA, MARIO ED A #QUELLICOMELORO che brinderanno per telefono, via Skype, e le foto di panettoni e regali correranno via whatsapp insieme ai messaggi audio di baci della nonna ed auguri di gruppo, ma non sarà Natale, perché una famiglia a metà è un cuore dimezzato.

BUON NATALE A LUCA, FABRIZIA, ROSSANA, GIOVANNI, che tornano per le feste, sono riusciti a prenotare in tempo oppure si sono sobbarcati viaggi da incubo ma non disfano la valigia perché il tempo tra il bentornato e l’arrivederci è troppo breve.

BUON NATALE AD ALESSIO, ADRIANA, NINO, SALVATORE, DEBORAH che sono rimasti a studiare qui, in una delle migliori Università del Paese ma non basta, perché non sanno che futuro avranno, né dove sarà e vivono “sospesi”, incerti tra i timori e le speranze, tra il desiderio di essere felici e basta e la paura che i desideri non bastino.

BUON NATALE A FLAVIA ILACQUA ED A #QUELLICOMELEI che sia che sia festa sia che sia un giorno qualsiasi dedicano il tempo alla mensa dei poveri, che sono ogni giorno di più in una città che muore. “Non sai che gioia immensa guardare gli occhi felici di quelle mamme che prendono le buste per le famiglie numerose”. Aumentano le mense per i poveri, e le provviste non bastano mai. Buon Natale anche a quei ristoranti, a quei locali, a quei supermercati, a quei panifici ed alimentari che, in silenzio, contribuiscono a far sì che su quelle mense arrivi sempre un piatto caldo.

BUON NATALE A CRISTINA ROSSITTO PUGLISI ED A #QUELLICOMELEI, che in città si accorgono degli INVISIBILI agli occhi ma non al cuore. Dei fantasmi che magari fino a pochi mesi fa erano nostri colleghi d’ufficio, nostri vicini di casa e la sorte ha fatto piombare nell’inferno dei disagi. Buon Natale a Cristina ed a #quellecomelei che hanno trascorso la settimana della vigilia ad impacchettare giocattoli per i bambini meno fortunati dei nostri, che hanno scritto le stesse letterine a Babbo Natale dei nostri figli. Buon Natale Cristina, perché le ore son volate via senza fatica mentre facevi i fiocchi per rendere colorato e luminoso il Natale dei bimbi.

BUON NATALE A LETIZIA BUCALO ED A #QUELLICOMELEI, che fa piccoli miracoli almeno una volta al mese e riesce a farli senza usare il bisturi in sala operatoria, ma il sorriso e la tenacia. Buon Natale a chi, come Letizia, trascorre il Natale in una corsia, regalando sorrisi e coccole, piccoli baci e grandi abbracci. E il miracolo più grande che fa è essere contagiosa.

BUONA NATALE ALL’HELP CENTER ED A PADRE PATI AI VOLONTARI ED A #QUELLICOMELORO che nessuno conosce perché non fanno passerelle, non annunciano al mondo quello che fanno, ma in silenzio danno un tetto a chi dorme al gelo, un pasto a chi non ce l’ha, un alloggio a chi è senza futuro, una cura a chi ha ferite nel corpo e nell’anima.

BUONA NATALE A CLELIA MARANO ED A #QUELLICOMELEI che da 4 anni e mezzo stanno in frontiera tra migranti ed emergenza alloggi e non si stanca mai, ha ancora la forza e la rabbia dei giusti per indignarsi e per le bugie di una città ipocrita cresciuta a perbenismo ed apparenze. Buon Natale perché sa ancora sorridere e le batte il cuore quando vede uno dei suo “figli” raggiungere il traguardo.

BUON NATALE A MARIA ANDALORO ED A #QUELLECOMELEI che è una guerriera contro ogni tipo di violenza e continua a raccontare le storie di chi ha vinto e chi ha perso con il suo Posto Occupato e continua a gridare che “la violenza è un fatto culturale”. E lo fa anche quando nessuno sembra ascoltarla. Buon Natale a Maria, che vede una sorella, una figlia, una mamma, un’amica in qualsiasi donna che non c’è più, cancellata dalla furia cieca della violenza e mette fiori di speranza nelle tombe che ancora gridano dolore. Buona Natale ad Antonella Cocchiara, ovunque lei sia adesso, perché è con noi, ovunque noi siamo.

BUON NATALE AI CONSIGLIERI DI CIRCOSCRIZIONE, che noi giornalisti spesso mettiamo in seconda fila, ma che sono gli unici a conoscere quante buche ci sono in una strada, quante volte manca l’acqua e la luce e conoscono a menadito disagi e rabbia dei quartieri dimenticati. I loro comunicati spesso vanno in basso in pagina, ma senza la voce dei consiglieri Messina sarebbe meno bella.

BUON NATALE A MICHELE BARRESI ED A #QUELLICOMELUI che non confondono il sindacato con un modo per fare carriera, che non sono mai “chiacchiere e distintivo” non chiedono favori personali e li incontri durante le feste sui tetti o nei sit in a condividere panettoni e lotta con chi protesta e conosce le singole storie e le sconfitte di ogni lavoratore

BUON NATALE A CHI LAVORA NEL SUPERMERCATO VICINO CASA MIA ED A #QUELLICOMELORO che mentre io scrivo sono già al lavoro e faranno turni senza orari per rendere più liete le nostre feste. E nonostante ciò, nonostante buste paga firmate che spesso non coincidono con la realtà, nonostante la fatica, sorridono sempre al cliente di turno, compresa l’antipatica esigente che ha sempre fretta, gente a casa ed è la miss delle padrone di casa, salta la fila e non rispetta chi è dall’altra parte dal bancone.

BUON NATALA AD ANTONIO BANDIERAMONTE ED AL 118 ED A #QUELLICOMELORO

Che sono molto più che medici e infermieri e soccorritori, perché sanno perché sanno che per chi entra in quell’ambulanza spesso il confine tra la vita e la morte è questione di attimi. Buon Natale perché hanno battuto i pugni, raccolto firme, mobilitato comuni e palazzi pur di non mollare di un centimetro. E lo hanno fatto solo per la nostra vita.

BUON NATALE ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ED A #QUELLICOMELORO agli storici, agli esperti, agli appassionati, ai volontari della cultura, che fanno di tutto per far conoscere e visitare luoghi preziosi, storici, pezzi di una identità e messinesità perduta (e lo fanno gratis ed anche se gli tocca spesso pulire e rendere decoroso ciò che decoroso non è).

BUON NATALE A CHI ACCOGLIE I TURISTI nonostante tutto, nonostante noi messinesi facciamo di tutto per renderci inospitali e per rendere brutta la nostra meravigliosa città. Buon Natale anche se dovete fare magie per non far vedere sporcizia e abbandono, inefficienze e vandalismi.

BUON NATALE AD ANDREA E CRISTINA IPSARO, AD ALBERTO PALELLA, A MILLEVETRINE, che rimettono le piantine e gli alberi ogni volta che vengono rubate in via dei Mille, e più le rubano e più le ripiantano, perché chi ci ruba il sorriso non deve vincere. E non vincerà

BUON NATALE A CARMELO PICCIOTTO, A CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI, CONFARTIGIANATO, A SABRINA ASSENZIO, ALLA FAMIGLIA BARBERA, AI FRANZA, A IVO BLANDINA, a TUTTI #QUELLICOMELORO imprenditori, commercianti, artigiani, intellettuali, ristoratori, che non si sono arresi, hanno messo mano al portafoglio ed alle idee, non hanno abbassato la saracinesca e adesso provano ad aiutare chi la sua saracinesca la sta abbassando. Soltanto insieme si vince la battaglia contro la nube nera che sta uccidendo Messina. Buon Natale a chi sta meglio ma si gira indietro e guarda chi è rimasto solo.

BUON NATALE AI LEONI DA TASTIERA ED A #QUELLICOMELORO che anche durante le feste (anzi soprattutto) hanno qualcuno da odiare, da insultare, da offendere. Provate a sorridere ed a uscire per strada, incontrare quella persona sulla quale state vomitando odio e scoprirete che in lui vi potete specchiare. L’altro siamo noi.

BUON NATALE A DANILA, MARCO, FRANCESCA, SILVIA, ALESSIO, LELE, GISELLA, SEBASTIANO, ANTONIO, DOMENICO ED A #QUEICOLLEGHICOMELORO che continuano a raccontare la città, stando in strada, invisi ai potenti di turno e bersagli dei leoni da tastiera. Buon Natale ai miei colleghi con i quali ho condiviso “buchi” e scoop, inchieste e conferenze stampa, senza pensare a chi ci considera corrotti ed a quei potenti che ci querelano. Dove c’è una stampa libera c’è democrazia. Buon Natale anche se per noi non c’è tempo per brindisi e cotechino e se una notizia passa sotto il nostro balcone mentre stappiamo lo spumante, usciamo a prenderla. Sempre.

BUON NATALE A QUEI PARLAMENTARI ED A #QUELLICOMELORO che in questi 5 anni non hanno fatto niente per abbassare le tariffe, per la continuità territoriale e per far sì che Carla, Giuliana, Andrea, potessero trascorrere le vacanze a casa. Non lo hanno fatto perché non sentono sulla propria pelle il costo di un biglietto aereo che loro non pagano e anche quando lo pagano non ha lo stesso peso che ha per chi non arriva alla terza settimana. Buon Natale e se lo trascorrete con i figli sappiate che c’è chi, per colpa vostra, festeggia via Skype ( e se lo ricorderà)

BUON NATALE A NELLO MUSUMECI ED ALLA NUOVA ARS, A QUELLI CHE STANNO PER CANDIDARSI ALLE POLITICHE perché mettano in cima alle priorità la continuità territoriale, perché una terra nella quale i genitori non possono riabbracciare i propri figli almeno durante le feste, non ha futuro.

BUON NATALE A CHI HA FEDE ED A CHI NON CE L’HA, a chi ha fede in un Dio o nell’Uomo, a chi l’ha persa ed a chi la cerca.

Buon Natale da Tempostretto

Rosaria Brancato