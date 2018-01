Le fanta-previsioni di Donna Sarina per il 2018. Buon anno con ironia

Caro diario ecco le mie previsioni di fantasia per il nuovo anno....

GENNAIO- FEBBRAIO- MARZO 2018

Miccichè dopo la conferma dei maxi stipendi ai funzionari dell’Ars dichiara: “Nel 2018 raddoppieremo le auto blu. Stiamo anche pensando a carrozze blu trainate da 40 cavalli”. Musumeci manda un sms a Miccichè: “sii più sobrio”. Poi va in pellegrinaggio a Lourdes per chiedere la grazia: che al neo presidente dell’Ars cada la lingua.

Il consiglio comunale trova la quadra sull’isola pedonale di via dei Mille: sarà pedonale nei giorni pari, percorribile con le auto nei dispari. La domenica ognuno farà come gli pare. I consiglieri astenuti chiedono il transito solo per tricicli, deltaplani in avaria e pattini su ghiaccio.

Cateno De Luca, dopo essersi candidato all’Ars e al Comune, si candida alle Politiche: “marcerò su Roma suonando la zampogna e portando con me la pecora che mi ha portato fortuna a Piazza Cairoli”. La pecora scrive ai magistrati: “sono in ostaggio di uno che è convinto di essere il pastore del presepe. Liberatemi”.

Accorinti dichiara: “Ho costruito il porto di Tremestieri a mani nude e piedi nudi. La prova è che ho urtato in un masso e mi sono ferito all’alluce”. E mostra una gigantografia del dito incerottato con la scritta: “vittima dei poteri forti”.

Trischitta convoca una conferenza stampa per denunciare che il cerotto per l’alluce è stato acquistato dal Comune e scrive alla Corte dei conti allegando lo screenshot dello scontrino.

Renzi annuncia l’abolizione del canone Rai. Per ripicca il M5S dichiara: aboliremo la Rai. Berlusconi: “Manderemo milioni di veline a leggervi i tg a casa”. Trionfo di Forza Italia nei sondaggi.

Scoppia la “guerra delle 4 stagioni” tra Confcommercio e Confesercenti, nota anche come “la guerra per chi ce l’ha più tutto” (più bello, più alto, più lungo etc etc). Il 14 febbraio, San Valentino la Confesercenti organizza lo “Street Love”, copre Piazza Cairoli di petali di rose e mette al centro della Piazza un gigantesco cuore di cioccolato, fa attraccare la leggendaria nave “Love Boat” all’ingresso di via dei Mille con l’equipaggio che fa shopping tra i negozi. La sera Julio Iglesias canta “Se mi lasci non vale”. Il 15 febbraio, giorno di San Faustino patrono dei single, scatta la controffensiva della Confcommercio che organizza lo “Street Love prima o poi arriva”. Installa un mezzo cuore gigante al centro della piazza e manda in diretta streaming l’intervento di trapianto dell’altro mezzo cuore effettuato da un primario di fama mondiale. La sera puntata speciale su Canale 5 di Uomini e donne con Maria De Filippi collegata in diretta dal Bar Santoro.

Genovese punta i piedi per candidare alle Politiche il cognato Franco Rinaldi (ops, questa non è fantasia, ma realtà….)

L’assessore Cacciola, dopo aver fatto arrivare bus a metano, a gasolio ed elettrici, annuncia l’arrivo in città dei nuovi bus a “Birra dello Stretto”. Nuovo capolinea Atm nella zona industriale di Larderia. Dipendenti entusiasti….ma dopo 2 mesi scattano le indagini sui primi ammanchi di carburante.

Libero Gioveni festeggia il suo milionesimo comunicato. Per celebrare l’evento firma “il milionesimo e uno” comunicato e viene portato in trionfo da decine di consiglieri comunali e di quartiere. La Mondadori compra i diritti de L’enciclopedia dei comunicati di Gioveni.

Daniele Zuccarello posta in diretta Fb un video davanti ad una foglia che cade “è l’ennesima prova dell’incapacità di questa amministrazione”, e attacca un filotto di 20 minuti parlando con l’albero. La foglia dopo 17 minuti di filippica non resiste e pur di non ascoltare si suicida in diretta Fb stramazzando al suolo.

APRILE- MAGGIO-GIUGNO 2018

Il consiglio comunale approva il cambio di toponomastica, nasce: via dei Mille scontri. Ma sull’apposizione della targa il Consiglio si divide. Alla fine la targa sarà messa dall’8 dicembre al 7 gennaio di ogni anno, poi la targa resterà fino al 21 gennaio solo nei condomini con numero civico dispari, mentre negli edifici con numero civico pari ci sarà la targa: via dei Mille boh. Decisiva la proposta dei consiglieri astenuti: l’istituzione di un tavolo di confronto con sindacati, ordini professionali, e con l’associazione degli ex residenti di via dei Mille emigrati in via Nino Bixio.

Miccichè annuncia: “La bouvette dell’Ars sarà gratis e forniremo il menu da asporto, sempre gratis, anche ai parenti dei deputati fino al terzo grado”. Musumeci fa recapitare a Miccichè un arancino alla ‘nduja con un altro ingrediente segreto acquistato nella rosticceria “I Borgia”.

Berlusconi annuncia: a Pasqua batterò tutti i record di Resurrezione. L’Angelo abbandona Gesù e si trasferisce definitivamente ad Arcore “di gran lunga più divertente”. San Tommaso eletto senatore.

Accorinti dichiara: “Ho costruito il nuovo viadotto Ritiro a mani nude. Stavolta non ho usato i piedi nudi e per evitare di farmi male ho messo le infradito. Ho anche trasferito a spalla tutti gli abitanti del palazzo che si trova sotto il pilastro del viadotto, ospitandoli ogni sera a casa mia” . Nasce il Comitato di protesta dei residenti sotto il pilastro: “siamo stanchi di mangiare vegano da Accorinti. Dateci una cotoletta di pollo o ritorniamo nelle nostre case”

Trischitta convoca conferenza stampa: le infradito sono state acquistate dal cinese a 1 euro a carico del Comune. Ma non riesce a trovare lo scontrino.

Zuccarello fa una diretta facebook mentre si lava i denti dichiarando: “acqua troppo calcarea a causa della pessima gestione di Accorinti”. Due commentatori si lamentano che non si capisce quello che dice perché ha lo spazzolino in bocca. Lui replica “aaddoonnn si capize l stss drsssntazto” che, tradotto, vuol dire: “tanto non si capisce lo stesso quello che dico neanche negli altri 364 video”

Il consigliere di quartiere Cacciotto lancia la sfida al maestro Gioveni: manda 13 comunicati in un solo giorno. Il duello finale viene fissato all’alba del 1 maggio davanti ad una giuria di giornalisti. Il premio sarà la mailing list delle testate nazionali.Sul duello pronta la nuova fiction di Rai 1 con protagonisti Luca Zingaretti e Raul Bova.

I candidati sindaco sono 200, la scheda è un quaderno ed al ballottaggio vanno in 50. E’ caos, così ai 50 del ballottaggio viene assegnato un numero e ci si affida al Lotto. Sarà sindaco chi ha il primo numero estratto nella ruota di Palermo. Il M5S grida ai brogli “Lo sanno tutti che la ruota di Palermo è truccata”. La Lega propone la ruota di Torino, Renzi quella di Firenze. Decide la presidente della commissione antimafia Rosy Bindi: ci saranno 10 sindaci quante le ruote più uno di riserva (ruota nazionale) e 80 assessori. Tanto Messina è ingovernabile lo stesso.

LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2018

Cateno De luca si candida a sindaco della Città Metropolitana e porta la pecora in tournee nei 108 comuni della Provincia. La pecora si rivolge alla Corte di giustizia europea: “Almeno fategli smettere di suonare la zampogna”. Riesce a fuggire durante la tappa di Montalbano e si fa sostituire da un suino nero dei Nebrodi.

Signorino e Cuzzola presentano trionfanti il bilancio consuntivo 2017 alla vigilia di ferragosto. I revisori dei conti gli fanno notare che il mandato Accorinti si è concluso a giugno e comunque il consuntivo è in ritardo di 10 mesi. Ma l’ex consiglio comunale, per prassi e abitudine consolidata, cantando “nostalgia canaglia” convoca una seduta straordinaria sotto il ceppo della vara e lo vota. Approvato con 9 sì e 12 assenze strategiche.

Miccichè organizza un viaggio alle Maldive a spese dall’Ars per tutti gli eletti di Forza Italia. Musumeci invia un biglietto omaggio per il volo ad un esponente dell’Isis, ma a fine agosto non ha più sue notizie. Abdul Bin Bin gli manda una foto whatsapp mentre a bordo piscina avvinghiato ad una modella beve Spritz e canta “vitti na crozza” insieme a Miccichè.

Nuova puntata della guerra delle 4 stagioni. Confesercenti organizza a luglio “Summer Street” a Piazza Cairoli, sostituendo il parquet con la sabbia di Capo Peloro, sistemando teli mare, sdraio e promuovendo un torneo di beach volley. Il concerto dei Fratelli Righeira “Vaimos a la playa” è un trionfo. La Confcommercio organizza ad agosto “Summer Street 2 la vendetta”. Trasferisce un intero pezzo di spiaggia di Ibiza in via dei Mille, facendo sfilare i bagnini capitanati da Pamela Anderson. Spettacolare il distributore automatico di granite nel centro della piazza, ma il vero successo è il concerto di Sandy Marton con “People from Ibiza”.

OTTOBRE-NOVEMBRE- DICEMBRE 2018

Va a ruba in libreria la biografia de “La mia vita con Cateno”, scritto dalla pecora dopo quasi un anno di tour elettorale. La prefazione è curata dall’avvocato Carlo Taormina, allegato al libro c’è il cd con i migliori brani suonati da De Luca con la zampogna. Già pronto il sequel: Cateno ha intenzione di candidarsi alle Europee…..

Va all’asta il 12 ottobre un biglietto aereo a/r Milano-Catania partenza 20 dicembre rientro 8 gennaio 2019 al costo di 458 euro. Anche per tutto il 2018 i politici hanno dimenticato la battaglia per la continuità territoriale e i giovani che vogliono tornare in Sicilia per le feste sono costretti a sborsare dai 500 ai 700 euro….(vergogna)

Un anno senza Crocetta. Il 5 novembre l’anniversario viene ricordato in Sicilia con una serie di manifestazioni organizzate dal M5S, dal Pd e da Forza Italia. Giletti in segno di lutto non va in onda ma vengono trasmesse le puntate dell’ex governatore a L’Arena. La scomparsa dai radar di Crocetta viene ricordata anche su Rai 3 da “Chi l’ha visto”, ma la puntata viene interrotta per le telefonate di protesta “ma chi lo vuole vedere…..”

Miccichè invia pacchi di Natale ai colleghi dell’Ars con un treno merci. Musumeci scrive una letterina a Babbo Natale chiedendo in regalo il set del Killer perfetto. Ma Babbo Natale, vestito da capotreno è impegnato a distribuire i doni di Miccichè così la letterina del governatore si perde. E poi, diciamolo, chi spedisce ancora lettere nel 2018????

L’ex giunta Accorinti e l’ex consiglio comunale si ritrovano da don Minico la sera del 31 dicembre per approvare il bilancio previsionale del 2018 con un anno di ritardo. Si abbracciano complimentandosi per il ritardo di appena 1 anno e come ai vecchi tempi si baciano sotto il vischio giurandosi amore eterno.

Scontro finale tra Confcommercio e Confesercenti per i mercatini di Natale. Confesercenti l’1 dicembre fa realizzare 300 casette direttamente dall’Ikea, mette in piazza una ruota alta 20 centimetri più di quella del 2017, e dissemina la via dei Mille di mille cavalli a dondolo. Ospite dello show cooking è Cracco che manda in tilt le prenotazioni. Confcommercio non si arrende e rilancia il 10 dicembre affidando il progetto delle casette del mercato di Natale a Renzo Piano ed organizzando in via dei Mille un torneo ippico. Accanto alla ruota alta 30 centimetri più di quella della Confesercenti e quindi 50 centimetri in più rispetto a quella del 2017, mette il Tagadà. Ospite dello show cooking sarà Cannavacciuolo ma lo smacco è che Cracco gli farà da lavapiatti. L’arma finale è Michael Bubblè dal vivo con i più grandi successi di Natale. A rovinare la festa ci pensa Cateno De Luca, che spunta in piazza annunciando la candidatura alle Europee suonando la zampogna….

The end.

Rosaria Brancato