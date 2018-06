Ecco il nuovo consiglio comunale: proclamati i 32 eletti. LE FOTO

Un’altra giornata intensa a Palazzo Zanca. Dal Salone delle Bandiere che ha fatto da cornice allo scambio della fascia tra Renato Accorinti e Cateno De Luca ( vedi articolo ), anche in aula consiliare gran fermento per la prima uscita ufficiale del nuovo consiglio comunale. Poco dopo le 13 il magistrato Elisabetta Palumbo, presidente dell’Ufficio centrale elettorale che ha svolto la verifica dei voti, ha proclamato i 32 nuovi membri del civico consesso. In un’atmosfera molto simile a quella di ieri, tanta gente tra i banchi e in tribuna per ascoltare la formula con cui i nuovi consiglieri sono stati proclamati. Il vero momento clou sarà all’insediamento, quando i consiglieri saranno chiamati a prestare il loro giuramento durante la prima seduta utile che verrà convocata adesso dalla presidente uscente Emilia Barrile entro 15 giorni. Oggi però c’erano quasi tutti, hanno preso possesso dello scranno, hanno iniziato a familiarizzare con quei banchi che per i prossimi cinque anni saranno il luogo da cui lavorare per la città. C’erano il candidato sconfitto dei 5Stelle Gaetano Sciacca insieme al suo gruppo di giovani consiglieri che hanno guadagnato 7 posti in aula, c’è stato il ritorno di Nello Pergolizzi e Felice Calabrò che ha scelto di tornare sullo scranno da cui fece opposizione ferrata all’ex sindaco Buzzanca, hanno ripreso possesso dell’aula dopo la pausa per la campagna elettorale gli uscenti e riconfermati Vaccarino, Crifò, Russo, Gennaro, Cardile, Parisi, e poi i tanti volti nuovi di questo consiglio.

Dopo la lettura dei nomi ad accoglierli il sindaco Cateno De Luca: “Voglio dare il benvenuto ai consiglieri comunali e oggi che siete stati proclamati e vi invito a questo giro di consultazioni che sarà effettuato nelle prossime ore. Con alcuni di voi mi conosco, con altri ci conosceremo. Ribadisco le mie congratulazioni a rutti voi e vi invito nei prossimi giorni ad incontrarci per trattare i primi aspetti di questi giorni”. Poche parole ma ancora una volta mirate a quel contratto che De Luca vuole stringere con il maggior numero di consiglieri possibile per riuscire a creare una base di governabilità visto che non può contare su nessun consigliere. Almeno fino ad ora. Queste due settimane che seguiranno però saranno già decisive: sia nei rapporti che il nuovo sindaco intende instaurare con l’aula, sia tra gli stessi schieramenti che iniziano a discutere di presidenze e ruoli. Inizieranno le prime strategie, i primi conteggi, le prime consultazioni.

Ecco nel dettaglio nomi, seggi e liste di riferimento proclamati oggi: lista n. 1 – Libera Me (4 seggi): Biagio Bonfiglio, Massimo Rizzo, Nello Pergolizzi, Alessandro Russo; lista n. 3 – Ora Messina (4 seggi): Nicoletta D’Angelo, Francesco Pagano, Giandomenico La Fauci, Pierluigi Parisi; lista n. 5 – Sicilia Futura (4 seggi): Nino Interdonato, Alessandro De Leo, Daria Rotolo, Piero La Tona; lista n. 20 – Forza Italia (3 seggi): Benedetto Vaccarino, Giovanna Crifò, Ugo Zante: lista n. 21 – Partito Democratico (5 seggi): Claudio Cardile, Felice Calabrò, Libero Gioveni, Gaetano Gennaro, Antonella Russo; lista n. 25 – Bramanti Sindaco (5 seggi): Placido Bramanti, Salvatore Sorbello, Giovanni Caruso, Giovanni Scavello, Salvatore Serra; lista n. 29 – Movimento 5 Stelle (7 seggi): Gaetano Sciacca, Andrea Argento, Serena Giannetto, Paolo Mangano, Cristina Cannistrà, Giuseppe Schepis, Francesco Cipolla.

Francesca Stornante