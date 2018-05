Nucita trionfa alla Targa Florio, il pilota di S. Teresa entra nella storia

S. TERESA DI RIVA. Andrea Nucita entra nella storia. Vince il duello mozzafiato con il campione italiano Paolo Andreucci e trionfa alla 102^ edizione della Targa Florio. Un trionfo siciliano, che porta anche il nome del navigatore Marco Vozzo. In piazza Duomo a Cefalù è stato un bagno di folla per l’equipaggio del Team Phoenix che si è imposto nella corsa più antica del mondo con la Hyundai i20 R5, valida per il campionato italiano rally e il campionato italiano rally auto storiche. Nucita, classe 1989, di S. Teresa di Riva, ha scritto ieri una bellissima pagina di rally. L’ha scritta con il cuore e con la testa. Il suo nome finisce nell’albo d’oro della Targa Florio. Con un sigillo indelebile. E’ il coronamento della gara perfetta confezionata nelle undici prove speciali, messa a dura prova dalle bizze del meteo che ha ripetutamente stravolto i piani dei team in competizione. “Prima di scrivere qualcosa sulla vittoria – ha commentato Nucita sul suo profilo fb ieri a tarda sera – abbiamo voluto gustare tutti i fantastici messaggi, i complimenti, i video e le foto di tutti voi. Comunque ora lo ricordiamo anche noi… Si realizza un sogno”. Sulla Targa Florio numero 102 cala il sipario. Ma restano vive tra gli appassionati e i tanti tifosi di Nucita, le grandi emozioni che ha suscitato. Parliamo di una gara unica al mondo. Il pilota di S. Teresa di Riva entra nella leggenda.

CIR 2018 – La classifica del Rally Targa Florio

1 Andrea Nucita (Hyundai i20) 1h37:40.7

2 Paolo Andreucci (Peugeot 208) + 19.2

3 Umberto Scandola (Skoda Fabia) + 52.4

4 Salvatore Riolo (Skoda Fabia) + 1:33.1

5 Luca Panzani (Ford Fiesta) + 1:46.21