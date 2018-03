Crac Aicon, Lino Siclari va ai domiciliari

E' entrato nel vivo il processo all'architetto Lino Siclari, patron della fallita Aicon e delle società collegate alla casa madre che fabbrica yacht, accusato dalla Procura di Barcellona di autoriciclaggio ed altri reati finanziari.

In attesa delle prossime udienze - si torna in aula già il 27 marzo - Siclari intanto oggi ha lasciato il carcere e può tornare a casa, dopo oltre un anno in cella. Il Tribuale gli ha infatti concesso i domiciliari, su richiesta dei difensori, gli avvocati Gaetano Barresi e Alfio Chirafisi.

"Interessante appare il provvedimento nella parte in cui sottolinea che la decisone favorevole scaturirebbe dagli elementi emersi nell’ultima udienza dibattimentale (05.03.2018), in cui è stato sentito il consulente tecnico dell’accusa che ha però ridimensionato – e di molto – il quadro accusatorio", commenta l'avvocato Chirafisi: "Pur non pronunciandosi esplicitamente sui gravi indizi di colpevolezza poiché, ad istruttoria ancora in corso, qualsiasi pronuncia in tal senso apparirebbe inopportuna, il richiamo all’esame del consulente predetto, lascia intendere che il quadro probatorio, grazie al solo controesame effettuato dalla difesa, ai testi dell’accusa, sia già mutato in maniera favorevole alle ragioni dell’ imputato. "

