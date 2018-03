Dopo sei anni riapre la galleria Tindari. Attesa per la Capo d'Orlando

Sono state chiuse e sequestrate nel dicembre 2011, perché a rischio crollo. Ora, dopo più di sei anni, si sono conclusi i lavori di messa in sicurezza delle gallerie Tindari e Capo d'Orlando, sull'autostrada A 20, Messina - Palermo.

Dalle 14 di oggi il doppio senso di circolazione all’interno della galleria Tindari sarà rimosso. Pertanto, il traffico in entrambe le direzioni di marcia (per Palermo – galleria lato mare) e (per Messina – galleria lato monte) si svilupperà - in ciascuna galleria - nella corsia di marcia. I residui lavori impiantistici saranno eseguiti utilizzando la corsia di sorpasso, in atto parzializzata. Limiti di velocità a 60 km/h e divieto di sorpasso.



Ancora attesa, invece, per la galleria Capo d'Orlando. E' l'ultimo tratto a doppio senso di circolazione sulla Messina - Palermo.