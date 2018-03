Avviata la procedura per l’affidamento del bar del Teatro

L’amministrazione dell’E.A.R. Teatro di Messinai ha reso pubblico il nuovo bando per l’affidamento della gestione della Caffetteria del Teatro Vittorio Emanuele. L’obiettivo dell’attuale governance – si legge in un comunicato - è quello di riaprire al pubblico i prestigiosi spazi situati al piano terra, dove offrire un servizio di ristoro in occasione degli spettacoli, degli incontri pubblici con artisti e rendere anche l’elegante foyer cornice di speciali eventi conviviali.

L’attività di accoglienza e ristorazione, inoltre, si svilupperà in coordinamento con la ricezione dei flussi di visitatori (cittadini, scolaresche e turisti) impegnati in percorsi di visita delle mostre allestite e guidati alla scoperta della storica struttura. Un circuito arricchito dal costituente corner-shop e dalla programmazione di attività musicali e culturali “fuori stagione” da svolgersi anche nell’adiacente isola di via Laudamo.

Tutto ciò- dicono dall’ente - rappresenta un ulteriore passo nell’alveo del percorso avviato di valorizzazione e sfruttamento turistico-culturale del Teatro Vittorio Emanuele, un’occasione di sviluppo economico per gli stake holder del settore e per la riappropriazione del pubblico di spazi, bellezza e storia messinese.