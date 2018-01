Cambi di dirigenti alla Questura di Messina, all'UPG arriva il comm. Bardetta

Cambio di dirigenti alla Questura . All’Ufficio prevenzione generale, come funzionario addetto, si è insediata il Commissario Capo Caterina Bardetta.

Originaria di Messina, laureata in giurisprudenza ed abilitata all’esercizio della professione legale, Caterina Bardetta entra in Polizia nel 2012 vincendo il concorso per Commissari. Al termine del corso biennale presso la Scuola Superiore di Polizia, dove consegue altresì un master in Diritto Amministrativo presso l’Università “ Sapienza” di Roma, assegnata alla Questura di Catania dove è rimasta fino al luglio scorso.

Successivamente, presta servizio presso il Commissariato di Nesima e, poco dopo, viene aggregata alla Questura di Messina, presso il Commissariato Nord e quindi la Divisione Polizia Amministrativa, Sociale e dell’Immigrazione. Da oggi, quale Funzionario addetto, affiancherà il Primo Dirigente Maria Luisa Cavallo nella direzione della Divisione Anticrimine.

La Bardetta ha avuto il passaggio delle consegne dal commissario Capo Paola Grazia Valeriani, trasferita, dopo due anni di servizio nella Città dello Stretto, alla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Reggio Calabria.