Aste giudiziarie su Tempostretto, 10 nuovi inviti a partecipare alle gare

CP 11/12

MESSINA, S.S. 114 Km 6,200, all’interno del Centro Commerciale Tremestieri - Lotto 3: locale commerciale superficie catastale mq 977. L’immobile si trova in prossimità del Cinema UCI Messina. Locato. Prezzo Euro 736.000,00. Offerta minima Euro 552.000,00. Lotto 4: locale commerciale superficie catastale mq 61,50. L’immobile si trova in prossimità del Cinema UCI Messina 2. Locato. Prezzo Euro 42.000,00. Offerta minima Euro 31.500,00. Lotto 6: locale commerciale superficie catastale mq 41,00. L’immobile si trova in prossimità del Cinema UCI Messina. Locato. Prezzo Euro 28.000,00. Offerta minima Euro 21.000,00. Lotto 9: locale commerciale superficie catastale mq 70,00. L’immobile si trova in prossimità degli esercizi di ristorazione Old Wild West e Imperium. Libero. Prezzo Euro 48.000,00. Offerta minima Euro 36.000,00. Lotto 10: locale commerciale superficie catastale mq 54,00. L’immobile si trova in prossimità degli esercizi di ristorazione Old Wild West e Imperium. Libero. Prezzo Euro 38.000,00. Offerta minima Euro 28.500,00. Lotto 11: locale commerciale superficie catastale mq 79,00. L’immobile si trova in prossimità degli esercizi di ristorazione Old Wild West e Imperium. Libero. Prezzo Euro 55.000,00. Offerta minima Euro 41.250,00. Lotto 12: locale commerciale superficie catastale mq 189,00. L’immobile si trova in prossimità degli esercizi di ristorazione Old Wild West e Imperium. Libero. Prezzo Euro 128.000,00. Offerta minima Euro 96.000,00. Lotto 13: locale destinato ad Uffici superficie catastale mq 130,00. L’immobile si trova in prossimità degli esercizi di ristorazione Old Wild West e Imperium. Locato. Prezzo Euro 68.000,00. Offerta minima Euro 51.000,00. Lotto 14: locale commerciale destinato a ristorazione superficie catastale mq 1.178,00. L’immobile corrisponde agli esercizi di ristorazione Old Wild West e Imperium. Locato. Prezzo Euro 736.000,00. Offerta minima Euro 552.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 14.06.2018 ore 16:00 presso lo studio del delegato in Messina via Felice Bisazza n. 20. G.D. Dr. A. Orifici. Liquidatore giudiziale Avv. Fabrizio Donato tel. 090.8969448 – 340.9127065, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RF 8/96

MESSINA Località Pistunina – Lotto Unico: vasta area di sviluppo edilizio comprensiva dei seguenti immobili: - porzione di terreno con sovrastanti fabbricati rurali contrada Spullica di mq 11.583; - porzione di terreno contrada Incoronata di mq 4220 - porzione di terreno contrada Incoronata di mq 1713 - porzione di terreno contrada Incoronata di mq 5358 - porzione di terreno con fabbricati rurali contrada Incoronata di mq 2028 - porzione di terreno contrada Incoronata di mq 5930 - porzione di terreno Via Consolare Valeria di mq 401 - porzione di terreno Via Consolare Valeria di mq 2740 - fabbricato Via Consolare Valeria di mq 169 – porzione di terreno con rudere di fabbricato rurale Via Consolare Valeria di mq 1720 – porzione di terreno Via Consolare Valeria di mq 286 . Il patrimonio suddetto immobiliare è localizzato tra la SS 114, la Strada Comunale Torrente Zafferia, la via Consolare Valeria e la via Catena, della sup. complessiva di mq 36.148 circa. Prezzo base Euro 4.785.100,00. Rilancio minimo Euro 30.000,00. Vendita senza incanto 5.07.2018 ore 11.00 presso il Tribunale. G.D. Dr. Carlo Madia. Curatore Avv. Marcello Parrinello 090/6409444, per info e visita immobile.Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 20/16

In Messina (ME) via Domenico Altomonte is. 9 Pal. 16 int. 295 quartiere Rione Gazzi - Lotto Unico: appartamento posto al 2^ piano consistenza 4 vani. PREZZO BASE: Euro 33.478,00. Rilancio minimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 29.06.2018 ore 16,00 avanti al delegato presso Tribunale di Messina Aula B. G.E. Dr. Madia. Professionista delegato Dr. Comm. Antonella Andronico 090715155, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RF 34/13

VILLAFRANCA TIRRENA Fraz. Castello via Consortile 100 e 102 - LOTTO 4: Appartamento al piano rialzato sup. lorda complessiva di circa mq 271,11 esclusi accessori. Prezzo base Euro 48.000,00. Rilancio minimo Euro 2.000,00 - VENETICO fraz. Marina via Senia 5 – LOTTO 12: autorimessa posta al p.t. sup. lorda compl. di circa mq 486,67. Prezzo base Euro 80.000,00. Rilancio minimo Euro 3.000,00. LOTTO 13: appartamento posto al piano 1 sup. lorda complessiva di circa mq 205,08. Prezzo base Euro 88.000,00. Rilancio minimo Euro 3.000,00. LOTTO 14: appartamento posto al piano 1 sup. lorda compl. di circa mq 95,13. Prezzo base Euro 26.000,00. Rilancio minimo Euro 1.000,00. LOTTO 15: appartamento posto al piano 1 sup. lorda compl. di circa mq 95,13. Prezzo base Euro 26.000,00. Rilancio minimo Euro 1.000,00. LOTTO 16: appartamento posto al piano 1 sup. lorda compl. di circa mq 96,87. Prezzo base Euro 29.000,00. Rilancio minimo Euro 1.000,00. LOTTO 17: ampio lastrico solare posto al piano 2 sup. lorda complessiva di circa mq 690,57. Prezzo base Euro 27.000,00. Rilancio minimo Euro 1.000,00. MISTRETTA (ME) – Contrada San Lorenzo strada prov. N. 172 – LOTTO 20: usufrutto di casa rurale composta al p.T da soggiorno con angolo cottura, disimpegno e bagno ed al piano 1° da una camera con balcone; annesso un ampio terreno agricolo di pertinenza di mq 2.740. Sviluppa una sup. lorda compl., esclusi gli accessori, di mq 68,82. Prezzo base Euro 6.500,00. Rilancio minimo Euro 500,00. LOTTO 21: Usufrutto di terreno agricolo della sup. complessiva di circa mq 290 qualità uliveto sup. cat. 2,90 are. Prezzo base Euro 650,00. Rilancio minimo Euro 100,00. VENDITA SENZA INCANTO 26.06.2018 ore 11.00 presso il Tribunale. G.D. Dr. A. Orifici. Curatore Avv. Michela Tramonte 090/674380, per info e visita immobili. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 39/11+178/12

S. Alessio Siculo, Via S. Alessio Nuovo angolo via Consolare Valeria -Lotto Unico: Fabbricato composto da cucina, pranzo con dispensa, deposito, ripostiglio, lavanderia e w.c. a P. T. e da tre vani letto, studiolo, soggiorno, w.c. e disimpegno a P. 1°, con retrostanti terreno in zona B1 di mq. lordi 138 circa e vano garage di mq. lordi 17 circa. Porzione del piano terra risulta occupato da terzi. Prezzo base d’asta: euro 229.500,00. VENDITA SENZA INCANTO 26/06/2018 alle ore 9.45 presso U.N.E.I.M. Piazza Immacolata di Marmo n. 4 tel. 090/6409852. G.E. Dr.ssa Bisignano. Notaio Delegato e custode: Melchiorre Macrì Pellizzeri. Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it .Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 42/16

In Venetico (ME) via Pippo Giordano - via Principe Michele Spadafora - Lotto Unico: tratto di terreno (che comprende le particelle n. 1988,1990,1312 e 1314 del foglio 2) della superficie commerciale di 1.103,81 mq su cui insiste un complesso immobiliare parzialmente edificato. PREZZO BASE: Euro 275.000,00. Vendita senza incanto 7.07.2018 ore 10,30 presso lo Studio del professionista delegato sito in Santa Teresa di Riva via Lungomare Palazzo Miramare. G.E. Dr. Madia. Professionista delegato Avv. Massimo Principato 0942795000, 3358246715, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 63/82

Lotto 5: Messina, Via del Santo angolo Via del Proto, Appartamento a P. 2°, composto da ingresso, quattro vani, una cameretta, cucina e bagno, oltre balconi. Prezzo base d’asta: euro 81.225,00. Vendita senza incato 21.6.2018 alle ore 16.15 presso U.N.E.I.M. Piazza Immacolata di Marmo n. 4 tel. 090/6409852. G.E. Dr.ssa Bisignano. Notaio Delegato: Luisa Calogero. Custode: Avv. Rosario Raffa (tel. – fax 090/672324 - email avvrosarioraffa@libero.it). Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 95/16

In Alì Terme (ME), Via Marina snc - LOTTO UNICO: appartamento dalla consistenza di tre vani catastali, comprende un soggiorno con angolo cottura, un disimpegno, il bagno ed una camera per una superficie coperta di 51,00 mq. oltre 16,50 mq di balconi, per una complessiva superficie di 67,50 mq. L’edificio di cui fa parte l’appartamento è a quattro elevazioni f.t. e comprende due appartamenti per piano, realizzato nel 1986. L’appartamento oggetto di valutazione è posto al secondo piano, ha un’altezza interna utile di circa 2,70 m. Prezzo base Euro 47.000,00. Rilancio minimo Euro 2.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 19.06.2018 ore 17:00 presso studio del delegato in Messina Via Felice Bisazza n. 20. G. E. Dr. Madia. Professionista delegato Avv. Fabrizio Donato tel. 090-8969448, 340-9127065, per info e visita immobile.Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 136/10

MESSINA - C.da Bardaro, Vill. Curcuraci, Strada Provinciale Km 5+950, Complesso delle More – Lotto unico: piena proprietà di una villa su tre livelli con vista panoramica sviluppatesi ai piani S1, terra e primo, composta da deposito, tinello e giardino al p. sottostrada, da 2 vani e wc a p. terra e da stenditoio, deposito e lavatoio a p. primo. Prezzo base Euro 77.838,75. Rilancio minimo Euro 3.500,00. VENDITA SENZA INCANTO 22.06.2018 ore 12.00 presso Studio Capano, Via Mario Giurba 17, Messina. G.E. Dr.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Prof. Delegato e Custode Avv. Rosita Capano 347/1234875, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 183/09

LOTTO UNICO: quota di 1/2 di terreno agricolo sito in Villafranca Tirrena, contrada Guardabella della superficie complessiva di mq 3000 circa. Prezzo base Euro 8.847,22. Offerta minima Euro 6.635,41. Rilancio minimo Euro 300,00. VENDITA SENZA INCANTO 6.07.2018 ore 12,30 presso ALPEF. G.E. Dr. D. Maffa. Professionista delegato Avv. Attilio De Gregorio 0906413095 - 3287377354, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 221/16

Giardini Naxos (ME), frazione Recanati Via Jannuzzo n. 20 - Lotto Unico: a) appartamento costituito da due piani fuori terra per una superficie lorda complessiva di circa 53 mq. b) posto auto, il quale si trova davanti all’ingresso dello stabile e sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 12 mq. PREZZO BASE: Euro 81.900,00. Rilancio minimo Euro 3.000,00. Vendita senza incanto 26.06.2018 ore 16,00 presso lo Studio del professionista delegato sito in Messina via Felice Bisazza n. 20. G.E. Dr. Madia. Professionista delegato Avv. Fabrizio Donato 0908969448, 0909573683, 3409127065, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 242/16

In Rometta Marea, contrada Vena, complesso “L’Altra Rometta” Corpo D interno 17 – Lotto Unico: 1) appartamento posto al 1° piano (2° f.t.) che sviluppa una superficie lorda coperta complessiva di circa mq 47,00 più mq 8,00 di superficie destinata a balcone, mq 4,90 di ballatoio dal quale avviene l’accesso, che costituiscono pertinenza dell’appartamento. 2) posto auto all’aperto mq 11. Prezzo base Euro 49.000,00. Rilancio minimo Euro 2.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 22.06.2018 ore 16,30 presso lo Studio del Professionista delegato in Messina via Giuseppe La Farina n. 17 is. 278. G.E. Dr. D. Maffa. Professionista delegato Dr. Letterio Guglielmo 090/662492 - 3487934084, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 265/91

In Messina, Viale Principe Umberto n. 69/D - Lotto 1: appartamento per una superficie complessiva pari a mq. 93,25. Prezzo base Euro 57.500,00. Rilancio minimo Euro 2.500,00. VENDITA SENZA INCANTO 29.06.2018 ore 18,00 presso lo studio del delegato in Messina viale S. Martino n. 241. G.E. Dr. Madia. Prof. delegato Dr. Pasqualino Tramontana cell. 347.5717653, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 355/14

Giardini Naxos, Via Vittorio Emanuele 420/B - Lotto Unico: Appartamento a P. 2°, di tre vani, accessori e balconi; complessivi mq. lordi 120 circa; in classe energetica "F". Occupato dal coniuge separato. Prezzo base d’asta: euro 90.709,88. VENDITA SENZA INCANTO 21.06.2018 alle ore 17.15 presso U.N.E.I.M. Piazza Immacolata di Marmo n. 4 98122 Messina tel. 090/6409852. G.E. Dott. Madia. Notaio Delegato: Luisa Calogero. Custode: Avv. Danilo Burgio (tel. 090/2000268 – 342/5974327 email avv.daniloburgio@gmail.com). Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 363/16

Messina, Rione Ogliastri, V.le R. Margherita 107 – Lotto Unico: palazzina 1, interno 213, appartamento sito al terzo piano (4° f.t.) composta da tre vani, catastalmente destinati a cucina-pranzo-soggiorno, camera + servizio igienico; il tutto per una superficie commerciale di mq. 116,75; l'altezza è di mt. 2,75. PREZZO BASE: Euro 42.500,00. Offerta minima Euro 31.900,00. Rilancio minimo Euro 1.500,00. Vendita senza incanto 2.7.2018 ore 17,00 presso lo Studio del professionista delegato sito in Messina via Ghibellina 77, 2 piano. G.E. Dr.ssa Bisignano. Professionista delegato Avv. Leo Decembrino 3286590210, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it