Aste giudiziarie su Tempostretto, 20 nuovi inviti a partecipare alle gare

In Messina - LOTTO 1: Loc. Spartà, Via S.S. 113 Appartamento al piano secondo int. 11 facente parte del complesso denominato "Condominio Mezzacampa": unità di mq. 100 circa realizzata su due livelli, composto da n. 4 vani. Prezzo base: Euro 90.000,00. Rilancio Minimo Euro 900,00. LOTTO 2: Via Oratorio della Pace 7, piano terzo, Appartamento di mq. 150 composto da 3,5 vani. Prezzo base: Euro 180.000,00. Rilancio Minimo Euro 1.800,00. LOTTO 3: Via Nuova Panoramica dello Stretto 1416, Pal. E Int. 2 piano terra, Unità Immobiliare di mq. 135 circa composto da n.5 vani. Prezzo base: Euro 210.000,00. Rilancio Minimo Euro 2.100,00. Lotto 4: Via Nuova Panoramica dello Stretto 1416, Pal. E Int. 1 piano terra, Unità Immobiliare di mq. 140 circa, composto da n. 5 vani. Prezzo Base Euro 220.000,00. Rilancio minimo Euro 2.200,00. Lotto 5: S.S. 114, int. 27 piano sesto, Locale magazzino ed antistante terrazza di mq. 165 circa. VENDITA SENZA INCANTO 27.07.2018 ore 15,30 presso lo studio del Curatore in Messina via Cesare Battisti 229, piano 1, int. 3. G. E. Dott.ssa Bisignano. Curatore Avv. Angelo Vitarelli e Dr. Michele Laurà, per info e visita immobili su appuntamento tel. 090662828.

OPIFICIO INDUSTRIALE DI CIRCA 2.600 MQ.

Dall’1 ottobre 2018 al 31 ottobre 2018, previa registrazione sul sito www.doauction.com, è in vendita un Capannone Industriale in Villafranca Tirrena (ME), Via Antonello da Messina, 1 (area ex Pirelli) della superficie di circa mq. 2.600.

Prezzo base d’asta Euro 1.050.000,00. Rilancio minimo Euro 50.000,00.

Il G.D. ordina la vendita a mezzo Commissionario Edicom Servizi S.r.L. dei seguenti beni:

Mezzi ed attrezzature da cantierecosì specificati:

Motocompressore. Prezzo base Euro 1.024,00

Pompa sottofondi. Prezzo base Euro 1.280,00

Generatore Mase PD 40Y. Prezzo base Euro 1.280,00

Laser Level e Stazione totale. Prezzo base Euro 435,20

Betoniera e Mulazza; Tranci manuali e Martello demolitore; Idropulitrice ad Aspirapolvere; Smerigliatrice ad angolo; Sabbiatrice; Pannelli di stampa. Prezzo base Euro 435,20

Mobili, finiture edili e attrezzature elettroniche. Prezzo base Euro 753,66

Il Commissionario procederà alla vendita per ciascun lotto, mediante gara telematica accessibile dal sito web www.astemobili.it della durata di quindici giorni a decorrere dal 03/09/2018.

Il Commissionario procede alla vendita previo incasso dell’intero prezzo a favore di chi alla scadenza della gara telematica risulta avere effettuato l’offerta maggiore.

In mancanza di offerte il Commissionario fisserà nuovi esperimenti di vendita con le stesse modalità e con il prezzo ribassato.

I beni vengono venduti come visti e piaciuti senza pertanto alcuna garanzia sulla loro funzionalità o possibilità di recesso da parte dell’acquirente insoddisfatto.

Il Curatore Fallimentare non è responsabile della mancata o parziale corrispondenza delle descrizioni dei lotti presenti in asta e declina ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni ed imprecisioni nelle foto, nelle descrizioni, nelle quantità ed in ogni altro dettaglio indicato nel lotto; per questo motivo la visione del lotto è fortemente raccomandata in modo da verificare la reale condizione dei beni in asta. Oneri fiscali successivi alla vendita (IVA, Cancellazione Sentenza di Fallimento, Tassa di registro, Imposta di bollo, Cancellazione eventuale Ipoteca) a carico dell'acquirente, se non diversamente disposto dal G.D. ai sensi degli articoli 107‐108 L.F.

Tutte le vendite effettuate tramite lo svolgimento delle aste su www.astemobili.it e www.doauction.com sono soggette alle prescrizioni della legge fallimentare relative alle vendite forzate.

Si ricorda infine che il saldo prezzo deve essere corrisposto entro e non oltre il 10° giorno dalla data di aggiudicazione dell'asta, pena la decadenza dall'aggiudicazione e perdita della cauzione versata in favore della curatela fallimentare.

Per maggiori info e richiesta visione dei beni, contattare il Curatore FallimentareAvv. Maria Di Renzo – Tel. 090/713559 – Pec: avvmariadirenzo@pec.giuffre.it – Email: maria.direnzo85@gmail.com

INVITO A FORMALIZZARE OFFERTE IRREVOCABILI D’ACQUISTO DI RAMO D’AZIENDA

La sottoscritta Avv. Micaela Tramonte, nella qualità di Curatore del Fallimento iscritto al n.41/14 RGF del Tribunale di Messina, invita a formalizzare offerte irrevocabili finalizzate all’acquisto del ramo d’azienda di proprietà della società fallita, avente ad oggetto il commercio all’ingrosso di prodotti alimentari e bevande. L’azienda, attualmente concessa in affitto sino al 1° ottobre 2022, è stata oggetto di valutazione da parte del Dr. Angelo Restuccia nell’ambito della procedura fallimentare, alla cui perizia si rinvia per ogni ulteriore informazione, ed il valore ad essa attribuito è pari ad Euro 79.656,46. L’azienda è costituita da: 1) immobilizzazioni materiali e precisamente: arredi e macchine per ufficio (scrivanie, sedie e computer), indicate nel contratto di affitto di ramo di azienda del 02/10/2012, aventi un valore netto contabile al 31/12/2012 di Euro 5.615,00; 2) immobilizzazioni immateriali costituite da: Denunzia di Inizio Attività, Settore Alimentare, dalla ASP di Messina – Dipartimento di Prevenzione – U.O. di Igiene degli Alimenti di O.A; Contratto di locazione relativo all’unità immobiliare; contratto di azienda di affitto d’azienda stipulato il 02/10/2012. Sono espressamente esclusi, e quindi non rientrano nel compendio aziendale: tutti i crediti e tutti i debiti della società sottoposta a procedura fallimentare; tutti i beni di proprietà della società affittuaria in forza di acquisti effettuati in vigenza del contratto di affitto; tutto il magazzino, le materie prime e accessorie, semilavorati e prodotti finiti, nonché materiali di consumo di proprietà della società affittuaria; le disponibilità finanziarie della procedura. A decorrere dal giorno 02.07.2018 (con inizio alle ore 10,00) sino al giorno 23.07.2018 (con termine alle ore 10,00), avrà luogo una raccolta di offerte telematiche di acquisto del predetto bene, a mezzo commissionario Edicom Servizi Srl, accessibile dal sito www.doauction.it. L'offerta di acquisto, da considerarsi irrevocabile, non potrà essere inferiore di oltre un quarto al prezzo di stima come sopra indicato e, pertanto, saranno considerate valide le offerte non inferiori ad Euro 59.742,34. In caso di presentazione di più offerte irrevocabili d’acquisto, si procederà a gara sulla base dell’offerta più alta pervenuta, che costituirà il prezzo a base d’asta della vendita telematica che verrà effettuata a mezzo del commissionario, a partire dal 27.07.2018 ore 10,00 sino giorno 06.08.2018 ore 10,00. Per info su modalità di partecipazione rivolgersi al Curatore Avv. Micaela Tramonte (090.674380) mail: micaelatramonte@gmail.com, indirizzo PEC: f41.2014messina@pecfallimenti.it, l’avviso e la perizia sono consultabili sui siti www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

In Messina frazione Giampilieri Marina Via Nazionale n. 97 – Lotto Unico: villetta unifamiliare di tipo signorile su 3 livelli (seminterrato, p.t., e mansarda sottotetto) con cortile privato, verande ed ampio giardino con accesso privato dalla spiaggia, della sup. complessiva di circa mq 950. PREZZO BASE: Euro 510.000,00. Offerta minima Euro 382.500,00. Rilancio minimo Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 15.09.2018 ore 10,30 presso studio del delegato in Santa Teresa di Riva via Lungomare Palazzo Miramare. G.E. Dr. Madia. Professionista delegato e custode giudiziario Avv. Massimo Principato 0942795000, per info e visita immobile.

In Messina, Via Quintino Mollica, 12/A, Villaggio Camaro Inferiore Fraz. San Paolo – Lotto Unico: Appartamento di tipo popolare posto al primo piano composto da ingresso, un bagno, un'ampia cucina, da un soggiorno, da una camera da letto e da una cameretta della superficie commerciale di 84,73 mq. PREZZO BASE: Euro 122.000,00. Rilancio minimo in caso di gara Euro 3.000,00. Vendita senza incanto 12.09.2018 ore 16,00 presso lo studio del professionista delegato in Messina via Cesare Battisti 229. G.E. Dr. D.C. Madia. Professionista delegato Dr. Grasso Vincenzo 090719902, 3490977516, per info e visita immobile.

In Messina frazione Contesse via 19/C, Scala F int. 41 Villaggio CEP Contesse- Lotto Unico: appartamento composto da: soggiorno, cucina, letto matrimoniale, camera, disimpegno, wc, corridoio, n.1 balcone, corte di pertinenza. L'appartamento posto al piano terra sviluppa una superficie lorda complessiva compresi accessori pari a mq 107,66. Prezzo base Euro 58.340,00. Rilancio minimo Euro 2.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 18.09.2018 ore 16,30 presso studio del delegato in Messina Via Del Vespro n.43. G. E. Dr. Maffa. Professionista delegato Avv. Gaetano Urzì tel. 0902401735 – 3932730266, per info e visita immobile.

In Messina, Villaggio Santo Stefano Medio, Contrada Cantalupo - Lotto Unico: casa singola con terreno circostante. Consiste in una casa singola ad una elevazione fuori terra, oltre sottotetto e terreno circostante. Al piano terra si compone, di fatto, di un salone con angolo cottura, due vani e bagno oltre disimpegno. Il sottotetto è di fatto diviso in quattro vani oltre Wc, ed è dotato di un terrazzino. Al fabbricato è annesso un terreno circostante lo stesso di circa mq 4.396, compreso un piccolo fabbricato rurale. Sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 1801 oltre terreno circa mq 4.396. Prezzo base Euro 81.450,00. Rilancio minimo Euro 1.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 12.09.2018 ore 15:00 presso studio del Professionista delegato sito in Messina, via A. Cappellini n. 8. G. E. Dr. Maffa. Professionista delegato Avv. Gabrielemaria Lo Prete tel. 090/49599- 3493744315, per info e visita immobile.

In Messina, Via Ogliastri, n. 42/A, frazione Giostra, quartiere Giostra – Lotto Unico: negozio della superficie commerciale di 29 mq. L'unità immobiliare, posta al p.t., sviluppa una superficie lorda complessiva di mq 29 ed ha altezza interna pari a m 3,00. PREZZO BASE Euro 29.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 11.09.2018 ore 15,30 presso il Tribunale di Messina. G. E. Dr. Maffa. Professionista Delegato e Custode Avv. Michele Brancato 347/0797405, per info e visita immobile.

MESSINA - Via Comunale Mili S. Marco – LOTTO UNICO: Deposito mq 200, lastrico solare mq 200 ed annessa corte mq 80. Prezzo base Euro 22.100,00. Rilancio minimo Euro 1.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 2.10.2018 ore 16:30 avanti al delegato in Messina Via Romagnosi n. 7. G.E. Dr. Madia. Prof. delegato e Custode Avv. Francesco D'Arrigo 377.9922132, per info e visita immobile.

In Santa Teresa di Riva - LOTTO 1: viale Regina Margherita, 38/40 locale deposito artigianale consistenza 85 mq, piano seminterrato S/1. Pezzo base: Euro 43.101,00. Rilancio Minimo Euro 1.400,00. LOTTO 2: viale Regina Margherita, 40, locale negozio al piano T sviluppa una superficie commerciale di 55,97 mq e ha un'altezza interna di 3,30. Pezzo base: Euro 66.357,00. Rilancio Minimo Euro 2.000,00. LOTTO 3: viale Regina Margherita, 38, laboratorio artigianale al piano 1 consistenza 59 mq. Occupato da terzi con contratto di locazione 6+6 scadenza 21.03.2022. Pezzo base: Euro 64.985,00. Rilancio Minimo Euro 2.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 18.09.2018 ore 16,00 presso il Tribunale di Messina Aula D. G. E. Dott.ssa Bisignano. Professionista Delegato e Custode Avv. Teresa Di Pietro 090669650, per info e visita immobile.

Messina via 40/E n. 13 – Valle degli Angeli, 98100 - Lotto unico: appartamento ai piani 1-2 e deposito al piano terra, con superficie complessiva di circa mq 168,00 (compreso balconi e corte esterna) di cui residenziale coperta mq 78,00 e deposito mq 39,00. PREZZO BASE: Euro 40.291,38. Rilancio minimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 05.09.2018 ore 18,00 presso lo studio del delegato in Messina, Via S. Sebastiano n. 13. G.E. Dr. Madia. Professionista delegato e custode giudiziario Avv. Marzia Schepis 0906783554, per info e visita immobile.

MESSINA, via 30/B Palazzina B/13, frazione Villaggio Santo, quartiere Case Gescal – LOTTO UNICO: appartamento con cantina di pertinenza esclusiva, posto al piano primo (seconda elevazione f.t.), interno 6, è composto da ingresso, corridoio, tre camere, cucina, bagno e soggiorno. Superficie commerciale di 112,00 mq. La cantina composta da un vano sviluppa una sup. commerciale di 1,50 mq. Prezzo base Euro 82.200,00. Offerta minima Euro 61.650,00. Rilancio minimo Euro 2.500,00. VENDITA SENZA INCANTO 7.09.2018 ore 16,00 presso studio del professionista delegato in Messina, via San Sebastiano n. 10. G.E. Dr. Madia. Professionista Delegato e Custode Dott. Francesco Malvaso tel. 090/671792 cell. 339/4218936, per info e visita immobile.

MESSINA, via della Caperrina 4 – Lotto 1: deposito commerciale della consistenza di 80 mq. Il locale è costituito da un ampio ambiente dotato di wc, interamente soppalcato ed utilizzato a deposito. L'altezza interna inferiore è di mt 2,75, mentre quella superiore è di 1,90 circa. PREZZO BASE Euro 120.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 6.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 28.08.2018 ore 10,00 presso studio del delegato in Ganzirri (ME) Via Lago Grande 90. G. E. Dr. Danilo Maffa. Professionista Delegato e Custode Avv. Eleonora Arena 348/3400675, per info e visita immobile.

MESSINA, vill. Curcuraci c.da Bianchi n. 1 - LOTTO UNICO: Abitazione di tipo civile (A2) facente parte di un complesso edilizio del tipo a schiera, ubicato nella estremità ad Est della schiera, si estende in totale su tre elevazioni f.t. oltre al sottotetto. Prezzo base Euro 90.000,00. Rilancio minimo Euro 3.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 9.10.2018 ore 10,00 presso A.PRO.VE.D. G.E. Dr. D. Maffa. Professionista delegato e Custode Avv. Edoardo Bucca tel. 090/360119, per info e visita immobile.

In Messina, Rione Minissale, complesso edilizio "Stella Maris", Pal. B p.t. - Lotto Unico: laboratorio artigianale con ingresso da via II Condottieri nn. 19/21. L'immobile comprende un locale per la lavorazione dei dolci, un locale deposito, un bagno ed un vano destinato ad ufficio, è areato ed illuminato direttamente dall'esterno. Posto al p.t., sviluppa una superficie commerciale di circa mq 140. PREZZO BASE Euro 105.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.500,00. VENDITA SENZA INCANTO 11.09.2018 ore 10,00 presso studio del Professionista delegato in Messina via Lombardia n. 12, is. 53, int. 1. G.E. Dr.ssa Bisignano. Professionista Delegato e Custode Av

In Messina, Via Nipotellasnc Contrada Pellegrino Villaggio Castanea Delle Furie - Lotto 1: fabbricato con antistante veranda e cortiletto retrostante di pertinenza esclusiva, della superficie commerciale di 72,80 mq. L’unità immobiliare è posta a piano terra ed ha un’altezza interna di m 2,70. - Terreno di fatto unito alla corte dell'appartamento qualità seminaativoarb. superficie 160. Prezzo base Euro 48.400,00. Rilancio minimo Euro 1.500,00. Lotto 2: garage consistente in un unico vano posto al piano seminterrato della superficie commerciale di 25,00 mq. Prezzo base Euro 3.500,00. Rilancio minimo Euro 105,00. Lotto 3: terreno agricolo in stato di abbandono della superficie commerciale di mq 588,00. Prezzo base Euro 8.820,00. Rilancio minimo Euro 265,00. VENDITA SENZA INCANTO 5.09.2018 ore 16,30 presso i locali dell’Ass. E.I.D. G.E. Dr. Danilo Maffa. Prof. delegato e Custode Avv. Giuseppina Faranda 3921151811, 3312014075, per info e visita immobile.Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

In Messina, Via Guardia, frazione San Filippo Inferiore – Lotto 1: casa unifamiliare a due elevazioni f.t. superficie lorda complessiva mq circa 233,10. Prezzo base Euro 183.553,25. Offerta minima Euro 137.664,93. Rilancio minimo Euro 2.500,00. Lotto 2: rudere superficie lorda complessiva mq circa 44,00. Prezzo base Euro 11.220,00. Offerta minima Euro 8.415,00. Rilancio minimo Euro 400,00. VENDITA SENZA INCANTO 14.09.2018 ore 10,00 presso DEAS. G.E. Dr. Madia. Prof. delegato e custode Avv. Maria Luisa Campagna 3388983039, per info e visita immobile.Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

In Messina via Pietro Longo is. 390 n. 20 Palazzina D – Lotto Unico: appartamento sito al quinto piano di un complesso edilizio caratterizzato da palazzine a sette elevazioni f.t., composto da ingresso, un salone, una cucina, un corridoio, due camere da letto, un bagno e due balconi. Sviluppa una superficie lorda complessiva, compresa i balconi, di mq 119,28. Prezzo base Euro 95.000,00. Rilancio minimo Euro 2.500,00. VENDITA SENZA INCANTO 12.09.2018 ore 16.00 presso studio del delegato sito in Messina, Via XXVII Luglio n. 61. G. E. Dr. Maffa. Professionista delegato Avv. Letteria Pezzinocell. 3498047463, per info e visita immobile.Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

VILLAFRANCA TIRRENA (ME)– via Tomasi di Lampedusa 81, Complesso lo Smeraldo scala B - Lotto 1: Appartamento della consistenza di 4 vani, sup. catastale mq 75 così suddiviso: soggiorno/cucina, due camere da letto, disimpegno ed un bagno con terrazzo di pertinenza (superficie lorda complessiva mq. 90,42 oltre il terrazzo di mq. 65,00). Prezzo base Euro 89.736,00. Offerta minima Euro 67.302,00. Rilancio minimo Euro 3.000,00. Vendita senza incanto 06.09.2018 ore 16,30 presso APROVED. G.E. Dott. Madia. Professionista delegato e Custode Giudiziario Avv. Cristina De Leo 090/2931492, per info e visita immobile.Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it