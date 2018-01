Aste giudiziarie su Tempostretto. 29 nuovi inviti alle gare

RGE 14/16

In Torregrotta (ME), Via Piersanti Mattarella, n. 24 – Lotto unico: Piena proprietà di immobile identificato al foglio 1, particella 2245: - sub 1, p. S1, Cat. C/6 (garage), cl. 4, consistenza 29 mq, superficie catastale 35 mq,; - sub 2, p. S1, Cat. C/2 (magazzini, cantine, locali di deposito), cl. 1, consistenza 201 mq, superficie catastale 281 mq; - sub 3, p. T, Cat. A/7, cl. U, consistenza 11 vani, superficie catastale 150; - sub. 4, p. S1 (nella visura storica per immobile non risulta indicata la categoria, la classe, la superficie catastale). Prezzo base Euro 260.600,00. Rilancio minimo Euro 13.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 16.03.2018 ore 17,00 presso Tribunale di Messina Aula “B”. G.E. Dr. D.C. Madia. Professionista Delegato e Custode Avv. Salvatore Arlotta 090.6012019 – cell. 3473482759, per info e visita immobile.Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 28/14

In Spadafora Via Verdesca - Lotto Unico: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento della superficie di 96,24 mq circa. L’appartamento insiste nella scala B e posto al piano 1° (di progetto) 2° (nella realtà) ed è composto da zona giorno, con salone e cucina più vicini all'ingresso e zona notte con camere, bagno e ripostiglio. Prezzo base Euro 60.576,00. Rilancio minimo Euro 1.500,00. VENDITA SENZA INCANTO 23.03.2018 ore 11:00 presso studio del professionista delegato in Messina via Maffei n. 5. G.E. Dr. A. Orifici. Prof. delegato Avv. Sebastiano Mazzei (tel 090.717218), per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 39/15

Messina, alla via Principe Umberto, n. 40 – Residence “Umberto Primo” – Lotto Unico: appartamento per civile abitazione, al piano quarto, interno 601, di circa 44,30 mq., della consistenza di tre vani. PREZZO BASE Euro 84.170,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. VENDITA SENZA INCANTO 15.03.2018 ore 10,00 presso la sede di ADVG in Messina via Cesare Battisti n. 191 c/o Studio Legale Pugliatti. G. E. Dr. G. Minutoli. Professionista Delegato e Custode Avv. Danilo Burgio cell. 342.5974327, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 46/16

In Messina, C.daLiparano e Viperano, Vill. S. Filippo Inferiore – Lotto Unico: Piena proprietà di immobile di tipo popolare. Composto da fabbricato ad un’elevazione fuori terra che sviluppa una superficie lorda coperta complessiva di circa mq 117,00 e mq 613,00 di porzione di terreno che costituisce pertinenza del corpo di fabbrica. Prezzo base Euro 24.100,00. Rilancio minimo Euro 1.200,00. VENDITA SENZA INCANTO 16.03.2018 ore 16,00 presso il Tribunale di Messina aula "B". G. E. Dr. D. Maffa. Professionista delegato e Custode Dott. Andrea Molinècell. 3401882360, per info e visita immobile.Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 52/13

In Giardini Naxos (ME), Via Chianchitta, n. 2- LOTTO UNICO: Condominio "Stella Marina" Palazzina L, appartamento per civile abitazione, posto al piano 3° e composto da 3 vani, locale di sgombero, bagno e w.c. con ampia terrazza a livello, della superficie lorda complessiva di mq. 105 ca. Prezzo base Euro 84.000,00. Rilancio minimo Euro 3.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 16.03.2018 ore 16,00 presso il Tribunale di Messina Aula “B”. G.E. Dr. A. Orifici. Professionista delegato Avv. Giuseppe Marullo tel. 0906012019, per info e visita immobile.Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 62/15

Messina, Rione Carrubbara, Via Chiana n. 109 – Lotto Unico: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento di tipo popolare posto al piano terra, composto da una cucina-soggiorno che funge da ingresso, da una cameretta, da una camera da letto priva di infissi, dal bagno, da un cortile e da una piccola chiostrina. L’immobile sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq.64,65. Prezzo base Euro 31.000,00. Rilancio minimo Euro 1.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 16.03.2018 ore 16,00 avanti al professionista delegato presso il Tribunale di Messina, aula “B”. G.E. Dr. A. Orifici. Professionista Delegato e Custode Avv. Giuseppe Melazzo 090.6012019 - 335.6629501, per info e visita immobile.Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 95/16

In Alì Terme (ME), Via Marina snc - LOTTO UNICO: appartamento dalla consistenza di tre vani catastali, comprende un soggiorno con angolo cottura, un disimpegno, il bagno ed una camera per una superficie coperta di 51,00 mq. oltre 16,50 mq di balconi, per una complessiva superficie di 67,50 mq. L’edificio di cui fa parte l’appartamento è a quattro elevazioni f.t. e comprende due appartamenti per piano, realizzato nel 1986. L’appartamento oggetto di valutazione è posto al secondo piano, ha un’altezza interna utile di circa 2,70 m. Prezzo base Euro 61.400,00. Rilancio minimo Euro 3.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 22.03.2018 ore 17:00 presso studio del delegato in Messina Via Felice Bisazza n. 20. G. E. Dr. Madia. Professionista delegato Avv. Fabrizio Donato tel. 090-8969448, 340-9127065, per info e visita immobile.Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 107/16

In Messina, Villaggio Santo Stefano Medio, Contrada Cantalupo - Lotto Unico: casa singola con terreno circostante. Consiste in una casa singola ad una elevazione fuori terra, oltre sottotetto e terreno circostante. Al piano terra si compone, di fatto, di un salone con angolo cottura, due vani e bagno oltre disimpegno. Il sottotetto è di fatto diviso in quattro vani oltre Wc, ed è dotato di un terrazzino. Al fabbricato è annesso un terreno circostante lo stesso di circa mq 4.396, compreso un piccolo fabbricato rurale. Sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 1801 oltre terreno circa mq 4.396. Prezzo base Euro 90.500,00. Rilancio minimo Euro 1.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 21.03.2018 ore 15:00 presso studio del Professionista delegato sito in Messina, via A. Cappellini n. 8. G. E. Dr. Maffa. Professionista delegato Avv. Gabrielemaria Lo Prete tel. 090/49599- 3493744315, per info e visita immobile.Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 109/16

MESSINA – Fondo Galletta via La Ponte n. 3 - LOTTO UNICO: appartamento al p.t., prima elevazione f.t. (rispetto alla via di accesso); sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 57,1 mq ed è così composto: un ingresso, una cucina-pranzo con prospiciente balcone a livello, un vano letto ed un bagno. Prezzo base Euro 25.920,00. Rilancio minimo Euro 1.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 16.03.2018 ore 9,00 presso lo Studio del Professionista delegato in Messina via Santa Maria Alemanna n.5, quarto piano. G.E. Dr. A. Orifici. Prof. delegato Avv. Federica Parisi tel. 090/717852, cell. 340/3344095, per info e visita immobile.Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 112/08

MESSINA – Via Ducezio, 13/15 – Complesso Residence 74 - LOTTO UNICO: Usufrutto di appartamento p. I edificio C, scala H, con terrazzo, sup. lorda tot. mq 190 ca, ingresso, n. 4 vani ed accessori. Occupato. Prezzo base Euro 55.108,03. Offerta minima Euro 41.331,02. Rilancio minimo Euro 2.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 23.03.2018 ore 12.30 presso A.L.P.E.F. G.E. Dott. Madia. Prof. Delegato e Custode Avv. Attilio De Gregorio tel. 090/6413095- 328/7377354, per info e visita dell’immobile.Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 114/15

In Spadafora - Lotto 1: Via Nazionale n. 386, quota di 1/2 di appartamento consistenza 6,5 vani. Prezzo base Euro 33.000,00. Rilancio minimo Euro 1.500,00. Lotto 2: Via Alessandro Manzoni n. 11, quota di 1/2 di appartamento. Prezzo base Euro 23.500,00. Rilancio minimo Euro 1.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 20.03.2018 ore 12,00 presso lo studio del delegato in Messina Via Vincenzo d’Amore n.4. G.E. Dr. Madia. Professionista Delegato e Custode Avv. Antonio Bicchieri tel. 090.663987 – 3403531356, per info e visita immobile.Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 147/16

MESSINA, Rione San Licandro – Lotto 1: porzione di villetta bifamiliare composta da tre livelli soprastanti – piano seminterrato, p.t. e piano primo – per una sup. commerciale di circa mq 204. L’immobile è privo di tramezzature di divisione con l’immobile confinante. La mansarda soprastate il piano primo non fa parte dell’immobile. PREZZO BASE Euro 252.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. Lotto 2: porzione di villetta bifamiliare composta da quattro livelli soprastanti – piano seminterrato, p.t. e piano primo e sottotetto – per una sup. commerciale di circa mq 228. L’immobile è privo di tramezzature di divisione con l’immobile confinante. PREZZO BASE Euro 282.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. Lotto 3: villetta a schiera centrale composta da quattro livelli – piano seminterrato, p.t. e piano primo e sottotetto – per una sup. commerciale di circa mq 197. Si precisa che al piano seminterrato è stata annessa la superficie dell’intercapedine. PREZZO BASE Euro 242.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. Lotto 4: villetta a schiera laterale composta da quattro livelli – piano seminterrato, p.t. e piano primo e sottotetto – per una sup. commerciale di circa mq 271. Si precisa che al piano seminterrato è stata annessa la superficie dell’intercapedine. PREZZO BASE Euro 359.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. VENDITA SENZA INCANTO 19.03.2018 ore 9,30 presso studio del delegato in Messina Via Mamertini 17. G. E. Dr. Madia. Professionista Delegato e Custode Avv. Maria Rosa Versaci 349.5844938, per info e visita immobili. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 160/15

In Messina, Viale Annunziata, Salita Campo Italia – Lotto 1: Piena proprietà superficiaria per la quota di 1000/1000 di appartamento composto da soggiorno-pranzo, cucina, ripostiglio, vano scala, due camere da letto, due bagni e balconi, posto macchina esterno; posto al piano quarto sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 118,92. Prezzo base Euro 98.100,00. Rilancio minimo Euro 2.900,00. Lotto 2: Piena titolarità per il diritto di superficie per la quota di 1000/1000 relativamente a bene d’uso garage composto da unico vano; posto al piano seminterrato sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 22,64. Prezzo base Euro 10.860,00. Rilancio minimo Euro 400,00. VENDITA SENZA INCANTO 20.03.2018 ore 16,00 presso il Tribunale di Messina Aula B. G. E. Dr. G. Minutoli. Professionista delegato e Custode Avv. Teresa Di Pietro tel. 090.669650, per info e visita immobile.Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 165/16

Lotto 1: appartamento a GRANITI Via Misericordia, composto da tre vani oltre accessori, posto al piano primo per una superficie commerciale di 94,84 mq con annessa terrazza posta al piano terzo di circa mq 35. PREZZO BASE Euro 69.128,50. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Lotto 2: box singolo a GRANITI Via Misericordia, posto al p.t. per una superficie commerciale di 37,33 mq. PREZZO BASE Euro 11.199,50. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. VENDITA SENZA INCANTO 23.03.2018 ore 16,15 presso studio del delegato in Messina Via S. G. Bosco n. 23. G. E. Dr. Madia. Professionista Delegato e Custode Avv. Nicola Nastasi 347.5572075, per info e visita immobili. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 173/15+ 248/16

Messina – via Due Vie s.n., frazione Faro Superiore – LOTTO UNICO: Villa singola panoramica ubicata al centro di un terreno di proprietà della stessa ditta che si sviluppa su tre piani, seminterrato, piano T e primo piano. La villa è composta da sette vani, ha una sup. lorda di mq 162 e comprende un box singolo di mq 20 ed un terreno agricolo della sup. commerciale di mq 20.000. Prezzo base Euro 284.850,00. Rilancio minimo Euro 3.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 16.03.2018 ore 12:00 presso lo studio del delegato, in Messina, via Mario Giurba n. 17. G.E. Dr. Danilo Maffa. Prof. delegato e Custode Avv. Rosita Capano 347/1234875, per info e visita immobile.Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 187/15

Messina, Vill. Faro Sup., Via Comunale Castellano s.n. – Lotto Unico: Villa attualmente di 16 vani catastali in c.a., piani sem., T e 1, con terreno di pertinenza oltre strada di accesso e garage. Descrizione dettagliata e notizie sulla regolarità urbanistica nell’avviso integrale di vendita cui si fa espresso riferimento.Dalla C.T.U. la particella 1056 risulta essere soggetta alla servitù di passaggio verso le particelle 760, 463 e 894 del fg. 37.Dall'attesto di prestazione energetica allegato alla C.T.U. l'immobile risulta in classe F.Occupato dal coniuge.Prezzo base d’asta: euro 445.000,00.VENDITA SENZA INCANTO 20.03.2018 alle ore 12.15 presso U.N.E.I.M. tel. 090/6409852. G.E. Dott. Orifici. Notaio Delegato e custode: Melchiorre Macrì Pellizzeri. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 188/15

MESSINA - Lotto 1: Mario Reitano Spadafora, n. 1/F Isolato 43, Piena proprietà per la quota di 1/1 di deposito commerciale ubicato al piano seminterrato sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 600 mq. Prezzo base Euro 155.385,83. Rilancio minimo Euro 7.000,00. Lotto 2: Via Mario Reitano Spadafora, n. 1/F Isolato 43, Piena proprietà per la quota di 1/1 di ufficio ubicato al piano seminterrato, sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 87 mq. Prezzo base: Euro 20.265,75. Rilancio minimo Euro 500,00. Lotto 3: Via Saponara, SS. Annunziata, Piena proprietà per la quota di 1/1 di deposito commerciale ubicato al piano seminterrato, sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 300 mq. Prezzo base: Euro 68.850,00. Rilancio minimo Euro 3.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 10.04.2018 ore 10,00 presso studio del professionista delegato in Messina via Garibaldi 13, piano II°. G.E. Dr. Madia. Professionista Delegato e Custode Avv. Letterio Interdonato 0909571775, 328/6730661, per info e visita immobile.Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE N. 227/99 – 264/99

Messina, Via Garibaldi n. 64 - LOTTO 1 - Quota pari ad 1/2 indiviso della bottega composta, nel suo intero, da tre vani e w.c. al P.T. e da tre vani al P. cant., di mq. Lordi complessivi 158,10 circa, in sufficienti condizioni di manutenzione all'epoca di redazione della perizia. Prezzo base d’asta: euro 156.000,00.Cesarò, C.da Ilici o Elce - LOTTO 2 - Terreno agricolo di ettari 102.10.50, diviso in due spezzoni dalla strada comunale S. Elia, con tutti i diritti, accessioni, accessori, dipendenze e pertinenze e con i diritti sui beni part. 16 del fg. 47, part. 21 del fg. 66, part. 17 del fg. 47 e part. 2 del fg. 66. Notizie più dettagliate anche sulla situazione urbanistica nell’avviso integrale di vendita. Prezzo base d’asta: euro 370.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 22.03.2018 alle ore 16.45 presso U.N.E.I.M. tel. 090/6409852. G.E. Dott. A. Orifici. Notaio Delegato: Luisa Calogero. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 262/15

MESSINA, via della Caperrina 6-8 – Lotto 2: deposito commerciale della consistenza di 122 mq ed avente un’altezza interna di 4,67 metri. PREZZO BASE Euro 173.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 8.650,00. VENDITA SENZA INCANTO 15.03.2018 ore 10,00 presso studio del delegato in Ganzirri (ME) Via Lago Grande 90. G. E. Dr. Danilo Maffa. Professionista Delegato e Custode Avv. Eleonora Arena 348/3400675, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE NN. 277/06 – 21/07 – 108/08 – 206/09

Lotto 2: Messina, Via Vecchia Comunale, Immobile, in pessime condizioni di manutenzione, di un vano al P.T. e di un vano al piano ammezzato, oltre piccolo vano cantinato non abitabile in corrispondenza della chiostrina non riportato in planimetria. Prezzo base d’asta: euro 6.692,22.

Lotto 3: Messina, Via Vecchia Comunale, Fabbricato a due elev. f.t. e P. mansardato, oltre piccola cantina al P. seminterrato, composto a P.T. da pranzo, cucina, bagno, ingresso, ripostiglio e piccolo cortile, nonché da vano garage (di fatto adibito a deposito, al cui interno è stato realizzato un w.c.), non collegato alla restante porzione di piano; a P. 1° da quattro vani, due w.c. e terrazzini a livello; a P. mansardato da un vano, lavanderia e terrazzino a livello. Autorizzata dal G.E. stipula di contratto di locazione risolutivamente condizionato all'aggiudicazione definitiva. Instaurato giudizio per l’accertamento dell’acquisto per usucapione in favore di terzi, che non ha tuttavia determinato la sospensione della procedura esecutiva. Rilevate dal C.T.U. diverse difformità analiticamente elencate nella perizia. Prezzo base d’asta: euro 115.942,71. VENDITA SENZA INCANTO 23.03.2018 alle ore 11.15 presso U.N.E.I.M. tel. 090/6409852. G.E. Dott. Maffa. Notaio Delegato e custode: Patrizia Vicari. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 280/16

MESSINA, Via Ettore Fieramoscasnc, frazione Contrada Minissale, Pal. M. – Lotto 1: appartamento di civile abitazione ubicato al piano secondo di un fabbricato a quattro elevazioni fuori terra, consistenza 5,5 vani, composto da un vano soggiorno con balcone a livello, n. 2 camere, disimpegno, un locale WC ed un vano cucina. PREZZO BASE Euro 58.344,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.900,00. VENDITA SENZA INCANTO 16.03.2018 ore 16:15 presso il Tribunale di Messina, Aula B. G.E. Dr. Danilo Maffa. Professionista Delegato e Custode Avv. Salvatore Arlotta, tel. 090.6012019, cell. 347.3482759, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 357/12

Messina, Vill. Curcuraci, C.da Fosse o Aranciarella 6 – Lotto Unico: Fabbricato a due el. f. t. comunicanti con scala esterna, composto a P. T. da cucina, due vani e bagno e a P. 1° da ingresso, soggiorno – pranzo, due vani,w.c. e balcone, oltre terreno di pertinenza e limitrofa piccola porzione di terreno agricolo di ca 40. Sul terreno insistono manufatti abusivi e non sanabili e un pozzo trivellato. Descrizione dettagliata, diritti e servitù nell’avviso integrale di vendita.

Prezzo base d’asta: euro 128.250,00.VENDITA SENZA INCANTO23.03.2018 alle ore 10.30 presso U.N.E.I.M. tel. 090/6409852. G.E. Dott. Madia. Notaio Delegato e Custode: Patrizia Vicari. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE NN. 358/12 – 203/13 13 195 R.E.

Lotto Unico: Fabbricato a quattro el. f.t., collegate da scala interna, composto da un vano a P.T., da un vano a P. 1°, da soggiorno, disimpegno, cucina e lavanderia a P. 2° e da due vani e w.c. con terrazza a livello a P. 3°, classe G. Prezzo base d’asta: euro 94.950,00. Notizie sulla regolarità urbanistica nella perizia e nell’avviso integrale di vendita. VENDITA SENZA INCANTO 20.03.2018 alle ore 10.00 presso U.N.E.I.M. tel. 090/6409852. G.E. Dott. Orifici. Notaio Delegato e custode: Giuseppe Vicari. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 372/11

Limina (ME), via Stormo s.n. – LOTTO 1: piena proprietà di un fabbricato per civile abitazione a due elevazioni f.t. e corte di pertinenza, composto a pianterreno da ingresso-soggiorno, un ampio vano pranzo-soggiorno con angolo cottura dal quale direttamente si accede al vano wc e ad altra camera; a primo piano da tre comodi e ampi ambienti e due vani rispettivamente destinati a wc-doccia e wc-bagno. Prezzo base Euro 89.500,00. Rilancio minimo Euro 3.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 16.03.2018 ore 16:15 presso Tribunale di Messina, aula B. G.E. Dott. Antonino Orifici. Prof. delegato e Custode Avv. Giuseppe Marullo 090/6012019, per info e visita immobili.Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

CP 13/14

PROCEDURA COMPETITIVA PER LA VENDITA DI IMMOBILI C.P.13/14

In Messina, villaggio Sant’Agata nel complesso denominato Yachting, palazzine Y2-Y3-Y4– LOTTO 1: Appartamento sito nella palazzina Y3, piano secondo, di mq. 108 circa oltre verande e balconi per mq. 19 circa, composto da due camere, pranzo-soggiorno, cucina e due bagni, con annesso Box auto a piano terra di mq. 30 circa, e posto auto esterno scoperto. Prezzo Euro 199.186,00. LOTTO 2: Appartamento sito nella palazzina Y4, piano primo, di mq. 185 circa oltre verande e balconi per mq. 36 circa, composto da tre camere, pranzo-soggiorno, cucina, lavanderia, due bagni, bagnetto ospiti e cantina posta a piano terra di mq. 5,00 circa, con annesso giardino di mq. 20 circa, annesso Box auto a piano terra di mq. 50 circa, posti auto esterni scoperti. Prezzo Euro 337.353,00. LOTTO 3: appartamento piano primo di mq 106 circa oltre balcone mq 8,65, composto da due camere, pranzo-soggiorno con annessa cucina, due bagni, annesso giardino di mq 20 circa. Prezzo Euro 151.917,00. LOTTO 4: Posto auto esterno scoperto. LOTTO 5: Posto auto esterno scoperto. LOTTO 6: Posto auto esterno scoperto. LOTTO 7: Posto auto esterno scoperto. LOTTO 8: Posto auto esterno scoperto. LOTTO 9: Posto auto esterno scoperto. LOTTO 10: Posto auto esterno scoperto. Prezzo Euro 6.460,00 per i lotti 4,5,6,7,8,9,10. LOTTO 11: cubatura residua mc 5.657,46 su terreno originario ove sono state realizzate le Palazzine Yachting. Prezzo Euro 128.489,00.

Lotto 12: appartamento per civile abitazione posto al piano primo della palazzina Y2, composto da due vani letto, due bagni, cucina, pranzo-soggiorno, ingresso, corridoio e ripostiglio, della superficie di mq 135 circa oltre verande e balconi di mq 36 circa, oltre box auto di mq 30 sito al piano seminterrato e cantina della superficie di mq 5 posta al piano seminterrato. Prezzo Euro 230.025,00. Lotto 13: box auto di mq 50 sito al piano seminterrato. Prezzo Euro 36.493,00. Lotto 14: lastrico solare Y2. Prezzo Euro 29.261,00. Lotto 15: lastrico solare Y3. Prezzo Euro 29.261,00. Lotto 16: lastrico solare Y4. Prezzo Euro 28.177,00. Tutti i prezzi devono intendersi oltre IVA. Le gare si svolgeranno il giorno 29.03.2018 a partire dalle ore 16,00 per il Lotto n. 1 ed a seguire, per i lotti successivi, al prezzo base sull’offerta più alta per

ciascun lotto, con possibilità di offerta in aumento di Euro 1.000,00 rispetto all’importo minimo indicato per ciascun lotto, avanti al sottoscritto Liquidatore Avv. Achille Parisi in Messina Piazza Cairoli 65.

Per info rivolgersi al Liquidatore Avv. Achille Parisi; e-mail parisi.achille@tiscali.it - (PEC): parisi.achille@pec.giuffre.it; tel. 090-672719 - cellulare 333-6069201.Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

R.F. 5/91

VENETICO MARINA (ME) – LOTTO 1: Terreno di mq. 1087 circa, prospiciente la via Siracusano, tra il Lungomare e la via Nazionale. Prezzo base Euro 270.000,00. Offerta minima Euro 202.500,00. Rilancio minimo in aumento in caso di gara Euro 5.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 16.03.2018 ore 9,00 presso il Tribunale di Messina. G.D. Dott. Giuseppe Minutoli. Curatore Avv. Carmelo Pirrotta 090/9571775, per info e visita immobili.Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RF 8/95

SANTA TERESA DI RIVA – LOTTO Unico: 1) Fraz. Misserio, via Oberdan 2, Piena proprietà di fabbricato al fg. 2, plla 367 cat. A/4, cl. I^; 2) frazione Misserio, via San Vito n. 45, Piena proprietà di fabbricato al fg. 2, plla 366 cat. A/4, cl. I^. Prezzo base Euro 5.500,00. Rilancio minimo Euro 200,00. VENDITA SENZA INCANTO 16.03.2018 ore 9:00 presso il Tribunale. G.D. Dr. Giuseppe Minutoli. Curatore Avv. Gaetano De Salvo tel. 090/711002, per info e visita immobili.Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

VENDITA TELEMATICA n. 335891

TRIBUNALE DI MESSINA

Fallimento n. 9/2016 R.G.F.

BENE IMMATERIALE, consistente nella testata giornalistica denominata CENTONOVE, già edita da Kimon Cooperativa di Giornalisti e di proprietà della stessa società oggi fallita. Prezzo Euro 221.681,90 oltre IVA.

L’asta si aprirà il 5/02/2018 ore 10:00 e terminerà il 20/2/2018 ore 12:00.

Per qualsiasi informazione e per richiedere copia integrale del bando di vendita rivolgersi al sottoscritto Curatore: Avv. Achille Parisi, con studio in Messina Piazza Cairoli 65; e-mail parisi.achille@tiscali.it - (PEC): parisi.achille@pec.giuffre.it; tel. e fax +39 090-672719 - cellulare 333-6069201. Siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

INVITO A FORMALIZZARE OFFERTE IRREVOCABILI D’ACQUISTO DI RAMO D’AZIENDA

La sottoscritta Avv. Micaela Tramonte, nella qualità di Curatore del Fallimento iscritto al n.41/14 RGF del Tribunale di Messina, invita a formalizzare offerte irrevocabili finalizzate all’acquisto del ramo d’azienda di proprietà della società fallita, avente ad oggetto il commercio all’ingrosso di prodotti alimentari e bevande. L’azienda, attualmente concessa in affitto sino al 1° ottobre 2022, è stata oggetto di valutazione da parte del Dr. Angelo Restuccia nell’ambito della procedura fallimentare, alla cui perizia si rinvia per ogni ulteriore informazione, ed il valore ad essa attribuito è pari ad Euro 79.656,46. L’azienda è costituita da: attrezzature, arredi, macchine per ufficio, compresi nel contratto di affitto d’azienda. Sono espressamente esclusi, e quindi non rientrano nel compendio aziendale: tutti i crediti e tutti i debiti della società sottoposta a procedura fallimentare; tutti i beni di proprietà della società affittuaria in forza di acquisti effettuati in vigenza del contratto di affitto; tutto il magazzino, le materie prime e accessorie, semilavorati e prodotti finiti, nonché materiali di consumo di proprietà della società affittuaria; le disponibilità finanziarie della procedura. I soggetti interessati all’acquisto dovranno depositare la propria offerta, sotto forma di offerta irrevocabile d’acquisto, presso la Cancelleria del Tribunale di Messina - sezione fallimentare - entro le ore 12,00 del giorno 15.02.2018. L’offerta non potrà essere inferiore al prezzo di stima pari ad Euro 79.656,46. Per info su modalità di partecipazione rivolgersi al Curatore Avv. Micaela Tramonte (090.674380) e sui siti www.asteannunci.it. www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it