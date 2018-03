Lo Monte: “No al gioco delle caselle, le scelte vanno condivise con la Lega”

La Lega parte dal risultato, più che positivo, ottenuto nel territorio messinese alle elezioni politiche e punta i piedi in vista delle amministrative di giugno, rivendicando un ruolo da protagonista nelle scelte che farà la coalizione di centrodestra. A farsi portavoce delle istanze del partito di Salvini è Carmelo Lo Monte, rieletto ancora una volta deputato (in alcuni comuni jonici con percentuali schiaccianti), nonostante le sue esperienze precedenti in Parlamento non abbiano lasciato grandi tacce e abbia più volte cambiato casacca nel corso degli anni.

Dalla conferenza stampa che stamattina ha tenuto insieme ai rappresentanti del Movimento Nazionale per la sovranità (ma senza il segretario di "Noi con Salvini" Luciana Verdiglione) ha lanciato un messaggio forte e chiaro agli alleati: le decisioni andranno condivise con la Lega.

“Non è tempo di gioire né di fermaci sul risultato elettorale, ma dobbiamo subito ripartire e farci carico delle tensioni e dei disagi di padri di famiglia che non riescono a garantire sussistenza alle proprie famiglie. Questa città – ha aggiunto Lo Monte - ha bisogno di risollevarsi e rimettersi in cammino. Rivolgo un appello alla coalizione, a tutti i partiti che la compongono: non possiamo permetterci di fallire il prossimo appuntamento elettorale, ma la Lega non parteciperà al gioco delle caselle. Dobbiamo aprire un cantiere affinché questa coalizione si doti di un programma credibile che ascolti i cittadini e sia espressione del popolo”.

A precisa domanda sulla probabile candidatura di Bramanti, sponsorizzata da Forza Italia e da una parte di Fratelli d’Italia, Lo Monte dribbla e risponde: “In questa sede non mi strapperete alcun giudizio sui nomi, nei prossimi giorni ci incontreremo con gli alleati e vedremo”.

Dialogo sì, imposizioni no: “Noi come Lega non ci accodiamo a quanti pressano e cercano di sfogare i problemi interni dei propri partiti sul Governo della Regione. A Musumeci diciamo di andare avanti”.

In attesa del faccia a faccia con gli alleati, la Lega si porta avanti con il lavoro ed inizia a lavorare sul programma da sottoporre agli elettori. Ad occuparsene sarà un apposito coordinamento diretto da Marina Trimarchi, candidata alle ultime elezioni politiche ed esponente del Movimento Nazionale per la Sovranità, nel quale sono confluiti tutti i rappresentanti del Movimento “Vento dello Stretto”. Ne faranno parte anche l’ex assessore all’Urbanistica Pippo Corvaja, Antonino Calabrò e Liana Cannata . Si pensa già anche alle composizioni delle liste per il Consiglio comunale e per le Circoscrizioni . Tra i coordinatori ci saranno il consigliere Piero Adamo, l’ex assessore Roberto Sparso e Felice Panebianco.

La struttura territoriale delle Lega, dunque, prende forma, ed è l’ex consigliere provinciale Ciccio Rizzo a fissare l’obiettivo da perseguire : “Vogliamo cambiare Messina dal Basso, ma realmente e non solo con slogan di facciata”.

Danila La Torre